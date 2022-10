Jarmila sa po strate muža ocitne na životnej križovatke, kedy sa musí rozhodnúť, či zvyšok života už len trpezlivo „prečká“, alebo sa vzoprie osudu a vrhne sa do dobrodružstva s neistým koncom. Napriek dobre mieneným radám svojich dospelých detí si zvolí druhú možnosť. Tou je život na chalupe v romantickej divočine uprostred Máchovho kraja, kde to mal rád predovšetkým jej muž. Ten jej navyše v závete odkázal vyslúžilého cirkusového koňa Buka, ktorý jej život obráti kompletne naruby. S pomocou susedov sa rozhodne vzniknutej situácii postaviť čelom a čoskoro zisťuje, že aj keď to tak spočiatku nevyzeralo, práve s týmto koňom by sa jej do života mohlo vrátiť šťastie.

Režisérka Alice Nellis film približuje slovami: „Buko je o tom, že život je krásny. Hoci napríklad nie na prvý pohľad. O to viac si to treba čas od času vzájomne pripomenúť.“ A prezradila aj autobiografickú linku, ktorú vo filme využila: „Chovám koňa a s tým, ako človek postupne rieši najrôznejšie ich problémy, zisťuje, že väčšina „ich“ problémov sú vlastne jeho problémy, ktoré spolužitie s koňom len ukáže alebo umocní. Kôň vie, kedy sa bojím. Kedy som naštvaná. Kedy som naštvaná a snažím sa tváriť, že som v pohode. Kôň ocenia, keď sa tvárim tak, ako sa naozaj cítim. A najväčšou odmenou je pre neho človek, ktorý je v pohode sám so sebou.“

Vzťah zvieraťa a človeka

Od nakrúcania ju neodradil ani fakt, že so zvieratami sa nenakrúca práve úplne najľahšie. So smiechom však podotýka, že to nebolo také náročné, pretože s istou dávkou náročnosti vopred rátala. Určite ale pomohlo, že koníka osobne poznala, pretože na ňom sama jazdí a má ho vo vlastnej maštali: “Náš Láďa je už taký múdry pán, ktorý vie svoje. Väčšinu vecí už v živote videl a zažil, takže aj keď ho niečo niekedy prekvapí, zvyčajne to ustojí s dôstojnosťou. K nám ľuďom je zhovievaný, čo bol aj jeho celkový prístup k nakrúcaniu,” smeje sa a podotýka, že väčší problém robilo počasie, pretože takmer celé nakrúcanie prebiehalo v exteriéri. “Rozmary prírody sme pokorne prijali ako akúsi divokú inšpiráciu, čo ale vo výsledku prinieslo zábery a scény, ktoré sa inak musia často zložito vyrábať v postprodukcii,” povedala režisérka.

Vzťah človeka a človeka

Vo filme uvidíte jej “dvornú” herečku Marthu Issovú, ktorá stvárnila dcéru Jarmilinej susedy trpiacu Aspergerovým syndrómom. “S Alicou nás spája, okrem dlhoročnej spolupráce, ešte o niečo dlhšie trvajúce priateľstvo,” povedala Issová, “A rovnako, ako je skvelé a inšpiratívne stretávať nových ľudí a dostávať od nich nové impulzy, je aj úžasné, keď je niekto svedkom vášho života a nejakého, povedzme, dlhodobého smerovania vašej práce, pozná vás, vie toho o vás veľa a vy o ňom tiež, a vďaka tomu je k niektorým veciam medzi vami kratšia cesta. Mňa nesmierne baví Alicu pozorovať, počúvať a sledovať, ako žije, ako na sebe pracuje, ako tvorí. Neprestáva ma v niektorých smeroch prekvapovať a v iných ma zas upokojuje, ako sú jej stanoviská nemenné a pevné.”

Hlavnú rolu Jarmily stvárni Anna Cónová, jej dcéru Petra Špalková, vo filme si zahrala aj slovenská herečka Janka Oľhová.

Nenechajte si ujsť láskavý príbeh o sile vzťahu medzi človekom a zvieraťom, ktorý do slovenských kín prináša distribučná spoločnosť CinemArt SK už 20. októbra.