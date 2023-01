Kým dnes sa sociálne siete hemžia receptami na jedlá rôzneho druhu, svoje tajomstvá uchovávajú aj knižnice. Kuchárska kniha z Trenčianskeho múzea z roku 1808 odhaľuje dokonca sadistické sklony našich predkov. Odniesla si to chúďa korytnačka.

V knižnici Múzea v Trenčíne sa ukrýva množstvo vzácnych kníh. Nechýbajú medzi nimi ani kuchárky. Tá najvzácnejšia je z roku 1691. Druhým pokladom je Viedenská kuchárska kniha z roku 1808, v ktorej sa nachádza aj taká perlička, ako recept na korytnačky na zelenom hrášku. „Vezmi korytnačky. Odstráň hlavy, chvost aj papuľky, očisti poriadne vodou a daj variť do vriacej vody s hrsťou zeleného hrášku. Keď sa uvaria, každú rozdeľ na 4 časti. Odstráň žlč z pečene, aby sa nepokazila chuť jedla. Na masle podus petržlenovú vňať a zelený hrášok, keď sa podusia, prelož k nim uvarené korytnačie mäso a orestuj spolu s udusenou zeleninou,“ radí kuchárka.

Knihovníčka z Trenčianskeho múzea Alica Krištofová dopĺňa, že samotnému vareniu korytnačky predchádzala príprava ako z hororu. „Príprava korytnačky bola pomerne bizarná. Kuchárka radí, že korytnačku treba živú držať nad ohňom, aby vystrčila hlavu aj nohy. Keď sa tak stalo, usekli jej hlavu, chvost aj nohy a až vtedy ju hodili do vriacej, osolenej vody, až kým sa pancier neoddelil. Pre mňa je to drastické, ale pre našich predkov to bolo bežné. Konkrétne na korytnačku obsahuje kniha viac receptov,“ hovorí A. Krištofová.

Dodáva, že kuchárka ukrýva množstvo exotických jedál. Okrem korytnačky pripravovali aj páva, ustrice, olivy, z čoho sa môžeme dnes dozvedieť, že naši predkovia mali prístup aj k takýmto druhom jedál, ktoré bolo nutné dovážať z veľkých diaľok. „Dočítala som sa napríklad aj to, že si dávali záležať, aby hovädzie mäso bolo dovezené priamo z Maďarska. Maďarské vykŕmené voly znamenali prvotriednu kvalitu,“ uviedla A. Krištofová.

Tá vraví, že niektoré z receptov sa používajú dodnes. Napríklad obľúbené jedlo Františka Jozefa, rakúsko-uhorského cisára cisársky trhanec, alebo tirolská štrúdľa. „Kuchárka sa veľa venuje aj divine. Čo je raritou, tiež škovránkovi. Mnoho receptov je na úpravu škovránka, dokonca som našla aj škovránka na pečenom rošte, čo ma dosť šokovalo, že i takéto jedlá sa bežne pripravovali skôr u strednej, meštianskej šľachty. Zaujímavosťou je napríklad bábovka z rakov. Z rakov sa robila dokonca i torta.“ Kuchárka je písaná v nemčine, v švabachu a obsahuje aj množstvo archaických výrazov.

V receptoch sa vôbec nepoužívala vegeta, ani žiadne umelé prísady. Predkovia však varili veľa hustých, mäsitých polievok, rýb a diviny a používali množstvo byliniek. „Kuchárka tiež radí, aké potraviny je najvhodnejšie konzumovať v januári, februári, v rôznych ročných obdobiach. Recepty boli rozdelené aj na pôstne, či diétne,“ uzavrela A. Krištofová.