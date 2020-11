Komu by sa chcelo v sychravom počasí za každým sladkým potešením vyrážať do cukrární či kaviarní. Zostaňte radšej doma a pripravte si dokonalú jesennú dobrotu sami! Slivkový koláč podľa overeného receptu od foodblogerky Lenivej kuchárky zahreje na duši, a pritom nezaťaží žalúdok. A to ani vtedy, ak lepok netolerujete práve najlepšie.

Ilustračné foto. Zdroj: Kaufland

Slivkový koláč s chrumkavou posýpkou bez lepku a laktózy podľa Lenivej kuchárky

INGREDIENCIE

na okrúhlu formu s Ø 20 cm

3 vajcia

100 g trstinového cukru

90 ml panenského olivového oleja K-Bio

70 g pohánkovej múky

50 g mandľovej múky

200 g sliviek

40 g bezlepkového čokoládového müsli K-free

1 ČL jedlej sódy

štipka soli

POSTUP

V miske vyšľaháme bielka so štipkou soli do snehu. V druhej miske vyšľaháme žĺtka s cukrom do peny. Do žĺtkovej peny pridáme olivový olej a zašľaháme. Následne pridáme mandľovú a pohánkovú múku zmiešané s jedlou sódou a ručne metličkou premiešame, aby sa ingrediencie dobre spojili. Vznikne nám hustejšie cesto, do ktorého po lyžiciach jemne vmiešame sneh z bielkov. Nadýchané cesto vylejeme do vymastenej formy, navrch poukladáme štvrtinky sliviek a posypeme bezlepkovým čokoládovým müsli.

Formu s cestom vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C a pečieme približne 45 minút. Po upečení koláč vytiahneme z rúry a necháme vychladnúť. Koláč je výborný na raňajky, desiatu aj ako jednoduchý a rýchly jesenný dezert.

Všetko potrebné (nielen) na prípravu tohto receptu nájdete v Kauflande. Vychutnajte si bezgluténové špeciality na rôzne spôsoby vďaka širokej ponuke značky K-free, určenej špeciálne pre zákazníkov s intoleranciou na lepok a laktózu.

Ďalšie recepty bez lepku či laktózy od Lenivej kuchárky nájdete v knižnej novinke „Potravinové alergie“ z dielne vydavateľstva ORBIS IN od 26.10.2020 aj v sieti predajní Panta Rhei.

