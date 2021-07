Nech vyznie grilovačka akokoľvek príjemne, ten kto má na starosti gril ju môže vnímať aj stresujúco. Nemôže ani na chvíľu zabudnúť na to, že pod poklopom grilu sa rodí nový kulinársky zážitok. Alebo to môže byť predsa len inak?

Či už grilujete večeru, kým sa hráte s deťmi alebo ste jednoducho zabraní do rozhovoru s priateľmi, už sa nebudete musieť báť o to, čo sa deje na grile. Vďaka smart grilovaniu nebudete v strese a pritom budete servírovať to najlepšie jedlo, aké ste kedy jedli. Ako je to možné? S inteligentnou technológiou Weber Connect naskočíte hravo na trend bezstarostného grilovania.

Dajte si drink a relaxujte

Namiesto toho, aby ste pozorne sledovali teplomer na poklope grilu a z času na čas nahliadli na rošt, aplikácia v mobile alebo tablete dohliada na všetko. Prezradí vám správny čas na otočenie jedla, či kedy ho zložiť z grilu. So svojim smart grilom Weber ste prepojení, nech už ste kdekoľvek. Je príjemnejšie byť s priateľmi, popíjať drink a baviť sa.

Ilustračné foto Zdroj: WEBER

Skvelé jedlo sa ukrýva pod X

Perfektne ugrilované jedlo nie je rarita a to vďaka novým plynovým grilom so zabudovaným systémom Weber Connect. V radoch Spirit a Genesis ich ľahko spoznáte podľa písmena X v modelovom značení. Mobilná aplikácia prešla ďalšími skvelými zmenami a stala sa vašim spoločníkom pre grilovanie.

Ilustračné foto Zdroj: WEBER

Grilovanie je koníčkom, ktorý má obľubu na všetkých kontinentoch a aj na Slovensku je množstvo jeho priaznivcov. Bez ohľadu na to, či grilujete na uhlí, elektrine alebo plyne, Weber prináša nadšencom a fanúšikom grilovania ten najvyšší komfort. Pre fanúšikov grilovania je tu VIDEO RECEPT na skvelého lososa s hnedým cukrom a horčicou. Viac parádnych receptov aj inšpirácie, ako povýšiť grilovanie na novú úroveň, nájdete na https://www.weber.com/SK.