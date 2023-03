Prvý showroom CUPRA Garáž na Slovensku je súčasťou ambicióznych plánov značky, ktorá plánuje v najbližšom roku vytvoriť sieť takýchto konceptov po celom Slovensku.

Všetkým zákazníkom ponúka k nahliadnutiu jedinečné prostredie a smer, ktorým sa značka CUPRA chce uberať. V týchto exkluzívnych priestoroch môžu zákazníci vidieť okrem najnovších modelov značky aj prvky životného štýlu, tzv. CUPRA Lifestyle, ktorý odlišuje značku CUPRA a snaží sa o vybudovanie skupiny fanúšikov, tzv. CUPRA TRIBE.

Ako hovorí Matej Macháček, riaditeľ značky CUPRA pre Slovensko: "Som si istý, že takýchto CUPRA Garáží bude postupne pribúdať, keďže naším plánom je vytvoriť unikátnu predajnú sieť minimálne na 10 miestach po celom Slovensku. Zároveň podobne bude pribúdať aj počet modelov značky, lebo už v roku 2024 k existujúcim 5 modelom CUPRA pribudnú ďalšie tri úplne nové. Zaujímavé je, že okrem elektrických to bude aj nové väčšie SUV so spaľovacím motorom, ako je dnešný bestseller CUPRA Formentor. Cieľom značky je totiž ponúkať zákazníkom to, čo chcú, a to vozidlá s benzínovým, plug-in hybridným a plne elektrickým, ale aj dnes už netradične dieselovým pohonom”.

„Sme jednoznačne presvedčení, že si značka CUPRA nájde svojich zákazníkov medzi tými, ktorí sa chcú odlíšiť od väčšiny nielen výrazným dizajnom a kvalitou, ale aj službami zastrešenými značkou CUPRA Premium Care. CUPRA je sofistikovaná a dynamická značka využívajúca najmodernejšie technológie. Okrem toho pôsobí odvážne a svojím jedinečným dizajnom priťahuje zákazníkov, ktorí chcú byť iní. Práve táto emócia je pre našu značku najdôležitejšia. Špecifický dizajn nevidíme len na modeloch, ale aj v samotnom showroome. Tieto emócie vás pohltia, len čo vstúpite do CUPRA Garáže,“ dodáva Matej Macháček.