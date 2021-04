Generali ako prvá poisťovňa na trhu vytvorila výnimočné životné poistenie pre ženy podľa najčastejších zdravotných komplikácií. Poistenie kryje tri situácie, ktoré môžu nastať v živote každej ženy, a to tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie, narodenie dieťaťa s vrodenou chybou a vážne ženské operácie a ochorenia.

Komplikácie počas tehotenstva alebo pri pôrode sú jednou z najčastejších príčin poistných udalostí zo životného poistenia u žien. „Poistenie pre ženy pomáha práve v situáciách, keď sa tehotenstvo či pôrod skomplikujú a vzniknú neočakávané problémy, ako napríklad akútne indikovaný cisársky rez, eklampsia, ťažká preeklampsia, ruptúra maternice či popôrodná depresia,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Vrodená chyba postihuje približne 4 % detí

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa v roku 2018 narodilo 2 146 detí s vrodenou chybou, čo sú približne 4 % zo všetkých detí narodených v danom roku. „Životné poistenie pre ženy je unikátne práve vďaka špeciálnemu krytiu pre prípad narodenia dieťatka s vážnou vrodenou chybou ako je Downov syndróm, vrodené choroby srdca a obličiek, či následky pôrodnej asfyxie a mnohé iné. Tieto situácie sú ťažké pre celú rodinu, keďže liečba je dlhodobá a náročná nielen z časového, ale aj finančného hľadiska,“ vysvetľuje Koštival.

Pri mimoriadne vážnych vrodených chybách sa vypláca až 3 násobok poistnej sumy, ktorý rodine pomôže s výpadkom príjmu v prípade dlhodobej starostlivosti o dieťa jedným z rodičov, či pomôže s financovaním náročnej liečby.

Vážne ženské operácie

Okrem toho poistenie pomáha odstrániť problémy, ktoré súvisia s tehotenstvom a pôrodom – rekonštrukcia jaziev po pôrode či operácia diastázy. Kryje aj zákroky ako rekonštrukcia jaziev na tvári po úrazoch či nádoroch a zahŕňa aj operácie a ochorenia prichádzajúce s vekom – operácia panvového dna, endometrióza, reumatoidná artritída a iné.

„Poistenie pre ženy výborne dopĺňa aj poistenie závažných ochorení s dvojnásobným plnením pre typicky ženské formy rakoviny, či poistenie hospitalizácie, ktoré kryje bez obmedzenia aj hospitalizáciu v súvislosti s rizikovým tehotenstvom,“ odporúča.

Až 42 % vodičov bolo účastníkom nehody

Podľa prieskumu University College London, ktorý bol zameraný na profesionálnych vodičov menších nákladných áut, sa až 42 % vodičov počas svojej práce stalo účastníkmi nejakej škodovej udalosti alebo dopravnej nehody. Každá desiata nehoda si pritom vyžiadala zranenie samotného vodiča.

Nové poistenie pre profesionálnych vodičov od poisťovne Generali ponúka špeciálne poistné krytie najmä v situáciách, keď následkom dopravnej nehody dôjde k vážnym zraneniam, a to aj v prípade, ak sa stane dopravná nehoda v dôsledku mikrospánku alebo nevoľnosti vodiča. „Ak si vodič následkom dopravnej nehody vážne poškodí miechu, z poistenia trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode mu môže poisťovňa vyplatiť až 28 000 eur, ktoré mu pomôžu prekonať náročné obdobie bez príjmu,“ vysvetľuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Ak dôjde k zraneniam pri dopravnej nehode, ktorú poistený profesionálny vodič nezavinil, má dokonca nárok na dodatočný bonus v podobe zvýšenia poistnej sumy až o 30 %. Navyše, ak bude musieť profesionálneho vodiča v dôsledku zranení pri dopravnej nehode ošetriť lekár, môže využiť aj príspevok až do 300 eur na nákup výživových doplnkov, rehabilitácie či na zapožičanie zdravotníckych pomôcok.

Pomoc pri odobratí vodičského oprávnenia

„Vážne zranenia následkom dopravnej nehody, nemajú pri iných zamestnaniach taký negatívny vplyv ako v prípade profesionálnych vodičov. Tí totiž s akýmkoľvek trvalým poškodením končatín alebo zraku nemôžu ďalej vykonávať svoju prácu a čelia odobratiu vodičského oprávnenia,“ upozorňuje.

Aj v tomto prípade však môže pomôcť poistenie. „Ak v dôsledku choroby alebo úrazu bude profesionálnemu vodičovi odobraté vodičské oprávnenie, budeme poškodenému vodičovi vyplácať dohodnutý mesačný dôchodok, a to počas celého obdobia odobratia vodičského oprávnenia, maximálne však 10 rokov alebo do dosiahnutia 65 rokov veku vodiča. V závislosti od zvoleného krytia tak môže ísť o sumu až do výšky 400 eur mesačne,“ vysvetľuje výhody poistenia Koštival.

Invalidita aj srdcovo-cievne choroby

K poisteniu pre profesionálnych vodičov je vhodné uzatvoriť aj poistenie prémiovej ochrany či poistenie invalidity. Celodenné sedenie za volantom sa nepriaznivo podpisuje pod zdravím a výrazne zvyšuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, preto Generali odporúča myslieť aj na poistenie závažných ochorení, ktoré okrem iného kryje i ochorenia ako rakovina či mozgová mŕtvica.

Životným poistením vytvoreným špeciálne podľa potrieb žien a profesionálnych vodičov rozširuje poisťovňa Generali svoju unikátnu ponuku segmentovaných životných poistení. Aktuálne je možné v Generali dojednať životné poistenie s nadštandardným krytím na základe povolania (životné poistenie pre manažérov a právnikov, zdravotníkov, IT špecialistov a profesionálnych vodičov), pohlavia (poistenie pre ženy) a veku (poistenie pre seniorov).

