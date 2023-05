Takmer 250 detí absolvovalo detské preteky, ktoré zastrešujú lekárne Dr.Max. Na svoje si prišli naozaj všetky kategórie. Na štart sa postavili aj tie úplne najmenšie detičky s rokom narodenia 2020 a mladší, ktorí súťažili v kategórií Slimáčikov. Najmladší bežec celých pretekov bežal práve v tejto kategórii a jeho vek sú presné 2 roky.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Pri charitatívnom behu JOJ ŠPORT RUN boli organizátori kvôli veľkému záujmu zvýšili kapacitu. Tento rok sa Behaj lesmi spojili s JOJ Šport, ktorá je titulárnym partnerom charitatívneho behu. Peniaze poputujú na pomoc neziskovej organizácii IPčko, ktorá sa stará o zdravie a psychickú podobu mladých ľudí. Celková vyzbieraná suma, ktorá ide na pomoc neziskovej organizácií IPčko a špeciálne ich nízkoprahovému centru Káčko v Bratislave nakoniec bol 2103 EUR.



Bežecký deň pokračoval štartom 22 kilometrovej trate, ktorú zabehlo takmer 250 bežcov. Posledným behom dňa, o ktorý bol však obrovský záujem bola Lesnícka 12 a zúčastnilo sa jej 505 pretekárov.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Nestihol si Behaj lesmi Devín? Čičmany sú za rohom!

Seriál mal výborný štart a o pár dní je tu ďalšia špeciálna lokalita. Už 27.5. čaká bežcov jedno z najromantickejších miest na Slovensku - Čičmany. Bežci sa môžu tešiť na trasy dlhé 11 km a 21 km, vedúce cez Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy. Aj na týchto pretekoch je pripravený charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN s dĺžkou približne 4 km.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Výťažok aj z týchto pretekov poputuje neziskovej organizácii IPčko, ktorá sa stará o psychické zdravie a pohodu mladých ľudí na Slovensku. Táto nezisková organizácia zastrešuje aj nízkoprahové centrum Káčko v Trenčíne, kde financie poputujú. Je to centrum, kde v krízovej situácii môžete dostať odbornú anonymnú pomoc.



Naši najmenší a najmladší bežci sa môžu aj v Čičmanoch tešiť na detské preteky, ktoré aj v tejto lokalite zastrešujú lekárne Dr. Max. Bežať môže každý, kto vie stáť!

Na svoje si tak prídu najmenšie deti (ročník narodenia 2019 a mladší) a aj predškoláci či mladší a starší žiaci.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Bežecký seriál Behaj lesmi je známy aj silnou ekologickou myšlienkou. Hlavným partnerom ekológie sú aj tento rok lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo.



Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.



Medaile pre bežcov sú vyrobené z rozložiteľného bioplastu, ktorý má svoj základ v kukurici a obilných zrnách. Medaila je charakteristická pre každú lokalitu. Obsahuje vrstevnice daného miesta a bežci si tak odnesú mapu na pamiatku signifikantnú pre každé miesto.



Diplomy sú z hubového mycélia, ktoré sa v prírode nielen rozloží, ale dokonca slúži ako hnojivo. Ekologické sú aj samotné štartovné tašky, pretože sa rozpadnú v horúcej vode a samozrejmosťou je aj triedenie odpadu.



Nielen bežci, ale aj návštevníci pretekov v Čičmanoch sa môžu tešiť na atrakcie v stanovom mestečku. V stánku lekární Dr.Max si budete môcť nechať vyšetriť pľúca spirometrom či urobiť taping, ale aj sa nastriekať repelentom. V ďalších stánkoch si zas odpočiniete v chill out zónach alebo si bežci môžu otestovať bežecké tenisky od švajčiarskej značky On.



Registrácie ešte stále zoženiete pohodlne online TU .