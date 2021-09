Bratislava, 20. september 2021 – Pomáhať dobrej veci prináša svoje ovocie a niekedy aj tekuté zlato! Vie to aj moderný reťazec slovenských potravín – KRAJ. Už od roku 2019 podporuje poctivých včelárov zachovávať ich čarovné remeslo v rámci projektu Med z našich úľov. O tom, že sa to vypláca, svedčí aj tohtoročná nádielka medu.

V rámci projektu Med z našich úľov sa reťazec rozhodol od jari tohto roka podporovať aj Strednú odbornú školu Pod Bánošom v Banskej Bystrici, ktorá sa na Slovensku venuje výučbe včelárstva. KRAJ si adoptoval v horárni v Nízkych Tatrách, o ktorú sa študenti spomínanej školy starajú, 80 úľov. A práve med od študentov sa v týchto dňoch dostáva na predajné pulty. Zákazníci ho nájdu vo vybraných predajniach KRAJ, konkrétne v Auparku v Petržalke, Petržalskej tržnici, Devínskej Novej Vsi a na Drotárskej ulici v Starom Meste. Celkovo sa študujúcim včelárom podarilo z adoptovaných úľov stočiť 700 kilogramov medu. Na predajné pulty sa najprv dostane 400 kíl agátového medu, ktorý bol získaný kočovným spôsobom z oblasti slovensko-maďarských hraníc. Obsahuje zo všetkých kvetových medov najmenej peľových zŕn, preto je považovaný za jeden z najčírejších medov. Neskôr nájdu zákazníci vo vybraných predajniach v ponuke aj 300 kíl medu lesného. KRAJ si navyše pripravil počas 21. a 22. septembra akciu pre držiteľov vernostnej karty – zľavu 20 % na všetky medy, vrátane medu od študentov včelárstva z Banskej Bystrice.

Ilustračné foto Zdroj: KRAJ

„Rozhodli sme sa rozširovať náš projekt Med z našich úľov a podporiť včelársku školu v Banskej Bystrici, pretože včelárstvo pokladáme za jedno z najušľachtilejších remesiel na Slovensku. Zároveň si myslíme, že kvalitný med patrí medzi najzdravšie potraviny vôbec. Preto nás teší, že v týchto dňoch môžeme našim zákazníkom ponúknuť med z produkcie včiel, ktoré sme si adoptovali,“ uviedol marketingový manažér KRAJa Marek Koštrna. Výťažok z predaja medu bude slúžiť na ďalšiu podporu rozvoja včelárskeho remesla na Slovensku či opravu a rekonštrukciu včelníc.

Ilustračné foto Zdroj: KRAJ

Včelárstvo má na našom území veľmi dlhú tradíciu. Jeho história siaha až do 19. storočia. V súčasnosti to však včelári nemajú ľahké, keďže pre nepriaznivé počasie rapídne klesla produkcia medu a takisto sa znižuje aj počet včiel v prírode. Do dnešného dňa si v rámci projektu Med z našich úľov reťazec adoptoval už 168 úľov z troch včelníc na Slovensku. Medzi včelárov, s ktorými KRAJ spolupracuje, patrí Igor Štvrták z dedinky Vysoká na východnom Slovensku a Tatiana Kamenská z Banskej Bystrice.

Projekt na podporu slovenských včelárov Med z našich úľov bude pokračovať i naďalej. Aj v súčasnosti hľadá KRAJ poctivých včelárov, najmä však zo západného Slovenska, keďže v tejto časti krajiny ešte nemá žiadnu adoptovanú včelnicu. V prípade záujmu o spoluprácu sa môžu včelári hlásiť prostredníctvom formulára na webe.