Koncom leta sa rodičia prvákov zamýšľajú nad ich výbavou do školy. Okrem základných potrieb ako je školská aktovka či prezuvky sú potrebné aj ďalšie, bez ktorých sa nezaobídu. A hoci je vzdelávanie v štátnych školách bezplatné, nákup tohto druhu realizujú rodičia predovšetkým z vlastných finančných zdrojov, v prípade prvákov aj s pomocou špeciálneho jednorazového štátneho príspevku vo výške 104,76 eur (platí na šk. rok 2021/22) určeného na školské potreby.

Položky od pár centov až po desiatky eur

Nákupný zoznam pre prvákov obsahuje niekoľko druhov tovarov, ktoré je možné zakúpiť predovšetkým v papiernictvách. „U prváčika je potrebné kúpiť všetko naraz a nemáte možnosť preniesť si veci z minulého školského roka, čo je po pandémii u iných ročníkov možné. Niektoré položky v zozname sú v hodnote pár centov, no suma niektorých je desiatky eur,“ približuje Adrián Bódis, Country Manager spoločnosti IMMOFINANZ pre Slovenskú republiku, ktorá má vo svojom portfóliu nákupné centrum VIVO! Bratislava, nákupné centrum Arkadia v Trnave, ako aj nákupné parky STOP SHOP po celom Slovensku.

Podľa odporúčaní je vhodné zaobstarať školskú tašku v predstihu nielen kvôli širšej ponuke tašiek, ale aj kvôli možnosti individuálneho prístupu personálu predajne, ktorý sa môže venovať každému osobitne a pomôže vybrať tú správnu pre každého budúceho školáka. Niektorí rodičia zvyknú odkladať nákup na poslednú chvíľu, zväčša kvôli strávenému času v obchodoch a neúplnému nákupnému zoznamu. „Z toho dôvodu sme sa rozhodli pripraviť prehľadný nákupný zoznam spolu so sumami za jednotlivé pomôcky, aby mali predstavu, koľko stojí výbava pre prváčika. Podľa našich výpočtov celková suma predstavuje zhruba 250 eur, no môže sa vyšplhať aj cez 379 eur v prípade, že rodičia plánujú zadovážiť mobilné zariadenie pre dieťa s kreditom alebo paušálom,“ dodáva Adrián Bódis.

Adrián Bódis Zdroj: Immofinanz

Vstupné výdavky sú len začiatok

Okrem nevyhnutných školských potrieb rodičia postupom času riešia poplatky za školské a mimoškolské aktivity, ktoré sa líšia v závislosti od školy, ročníka v ktorom dieťa aktuálne je a podobne. Počítať preto treba aj s príspevkom rade rodičov, poplatkom za školský klub detí, triedny fond, obedy v školskej jedálni, odoberanie časopisov a poplatkami za školské výlety, neskôr aj za školu v prírode.

Ako motivovať dieťa do prvého ročníka? Radí riaditeľka ZŠ

Nástup na základnú školu je pre dieťa veľkou zmenou, ktorú očakáva zväčša s radosťou. „Pravdou je, že budúcich prváčikov nejak zvlášť motivovať netreba. Väčšina z nich sa prirodzene teší do školy. O to viac, ak už majú v lete zakúpenú školskú tašku, peračník s obľúbenou postavičkou alebo motívom, či iné školské pomôcky, ktoré si potom denne prezerajú, skúšajú a nevedia sa dočkať, kedy ich konečne využijú. Väčšinou sú to však rodičia, ktorí si nie sú úplne istí, či je ich dieťa dostatočne zrelé a túto neistotu nechtiac prenesú i na dieťa. Existuje množstvo pútavých farebných materiálov - pracovných listov s úlohami, ktoré by mal budúcoročný prvák zvládnuť. My máme jednoduchú ukážku takýchto úloh ako pomôcku pre rodičov i na web stránke našej školy. Každý rodič sa teda môže so svojím dieťaťom „zahrať“ na školu a „otestovať“ ho úplne nenásilnou formou v jemu prirodzenom domácom prostredí,“ uzatvára PaedDr. Monika Hulenová, riaditeľka MŠ a ZŠ Za Kasárňou v Bratislave.

Online verzia na stiahnutie a vytlačenie nákupného zoznamu je k dispozícii na tejto stránke.

Ilustračné foto Zdroj: Immofinanz