Ovplyvniť tvorbu emisií pomôžu aj každodenné rozhodnutia. Pri výstavbe alebo rekonštrukcii je možné zvoliť si trvácnejšie produkty alebo materiály s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Rozsiahly prieskum z novembra 2021 odkrýva postoje obyvateľov k renováciám, ale aj k udržateľnosti bývania. Realizoval ho analytický inštitút YouGov pre spoločnosť VELUX, dánskeho výrobcu strešných okien. Na Slovensku bol prieskum uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 1021 Slovákov starších ako 18 rokov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť alebo žijú v prenajatej. Okrem Slovenska prebehlo zisťovanie v ďalších z 14 krajinách.

Na kvalite domova nám záleží

Takmer polovicu respondentov raz ročne omrzí vzhľad interiéru domova a pustia sa do jeho úpravy. Ide však zvyčajne o menšie zásahy, na väčšie prerábky sa odhodlá len malé percento ľudí. K väčším zmenám sa zväčša rozhodneme raz za tri roky.

Väčšina respondentov namiesto nakupovania nových vecí pri úprave domova využíva tie, ktoré už majú. Mnohým sa pozdáva aj takzvaný upcycling, keď veci, ktoré by inak vyhodili, pretvoria na niečo pekné či užitočné. Príkladom môže byť premaľovanie ošúchanej skrinky namiesto nákupu novej.

S udržateľnosťou súhlasíme, kým nepríde na cenu

Pre polovicu respondentov na Slovensku je dôležité, aby produkty a materiály, ktoré využívajú pri renovácii domova, boli udržateľné. Len 10 percent to považuje za nepodstatný faktor.

Keď však príde na rozhodovanie sa, nad udržateľnosťou vyhráva najmä cena. Hlavne na ňu sa pozerá až 79 percent Slovákov. Podľa prieskumu však až 7 z 10 respondentov berie do úvahy aj udržateľnosť svojho výberu. Ochotných počkať si na produkt dlhšie, ak je vhodnejší z hľadiska udržateľnosti, je 60 percent opýtaných. Netrpezlivejší sú pritom mladší ľudia vo veku od 18 do 34 rokov, z ktorých by počkalo len niečo vyše polovice opýtaných.

Ilustračné foto Zdroj: Adobestock

Upcycling zatiaľ nie je trendom

Pre polovicu majiteľov nehnuteľností je dôležité, aby produkty a materiály, ktoré využívajú pri renovácii domova, boli udržateľné. Na druhej strane, upcycling, či použitie repasovaných vecí nie je na Slovensku zatiaľ výraznejším trendom.

Napríklad pri nábytku by po starožitnostiach alebo sortimente z druhej ruky pri rekonštrukcii siahlo 41 percent Slovákov. Takmer tretinu však použitý nábytok vyslovene neláka.

Šetríme, keď sme vo vlastnom

Pri šetrení energií sa Slováci spoliehajú najmä na energeticky úsporné spotrebiče. Za nimi nasledujú energeticky efektívne okná a izolácie. Najmenej časté sú solárne panely. Úsporné opatrenia však možno nájsť predovšetkým v domovoch vlastníkov nehnuteľností. Tí, ktorí žijú v podnájme, hovoria o úspornej prevádzke domácnosti zriedkavejšie.

Každý výrobok má svoju stopu

Zo všetkých opýtaných je uhlíková stopa produktov na renováciu ich domov dôležitá pre každého štvrtého. Na opačnej strane spektra stojí rovnako veľká štvrtina respondentov, ktorí sa ňou zaoberajú len veľmi málo alebo vôbec.

„Výsledky prieskumu ukazujú, že je potrebné urobiť viac, aby sme majiteľom domov a bytov pomohli pri uváženom výbere. Pochopenie životnosti výrobku a zodpovedného pôvodu materiálov môže znamenať, že naše rozhodnutia v oblasti dizajnu budú mať trvalejší prínos pre našu planétu,“ hodnotí Ondřej Boreš, Public Affairs manager spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.

VELUX je prvou spoločnosťou, ktorá sa zaviazala nielen dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale vykompenzovať aj svoju uhlíkovú stopu od vzniku v roku 1941. Dosiahnuť to chce do roku 2041, teda do 100. výročia svojho založenia. So Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) preto spolupracuje na projektoch ochrany lesov. Už do roku 2030 bude VELUX produkovať pri výrobe strešného okna o 50 percent menej emisií oxidu uhličitého a používať recyklovateľné obalové materiály bez plastov. Drevo získava od partnerov s certifikátmi FSC a PEFC, aby v lesoch zabezpečila rast nových stromov a ochranu biodiverzity.