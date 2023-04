Okrem výnimočnej hudobnej a divadelnej jazdy si budete môcť vychutnať aj iné sprievodné podujatia vrátane prezentácie obľúbených bezdymových zariadení glo™. „Dá sa povedať, že otvorením glo™ pop-up storu na Tyršáku oficiálne začíname letnú sezónu s glo™, ktorá bude ako každý rok veľmi pestrá. Hneď na jún sme prichystali tohtoročnú novinku v podobe My Beats párty na lodi Harmonia, 5 párty počas leta a vrcholom bude v auguste naša účasť na druhom ročníku Lovestream festivalu, na ktorý sa osobne veľmi teším,“ uviedol Tomáš Tesař, riaditeľ komunikácie British American Tobacco.

Opäť na vás čaká aj glo™ pop-up store

5. mája otvorí svoje brány na Tyršáku aj obľúbený glo™ pop-up store. Počas letnej sezóny bude až do septembra otvorený každodenne od 14.00 do 22.00 hod. Dospelí užívatelia nikotínových výrobkov si tu budú môcť pozrieť zblízka moderné bezdymové alternatívy – zariadenia na zahrievanie tabaku glo™ a nikotínové vrecúška Velo. „Ak si v prestávkach medzi koncertmi nájdete chvíľku, rozhodne odporúčam návštevu nášho pop-up storu, kde bude pre návštevníkov nachystaný skvelý zážitkový program,“ dodáva Tomáš Tesař. Produkty tu budú dostupné v špeciálnych balíčkoch a za výhodnejšie ceny počas celej letnej sezóny. Špeciálne počas Bratislavského majálesa si práve tu budete môcť užiť aj dva jedinečné zážitky. Vďaka 360-stupňovému Video Boothu si môžete spolu s priateľmi natočiť atraktívne selfie video s výhľadom na Bratislavu, ktorým sa iste radi pochválite aj na sociálnych sieťach. Druhou lahôdkou je tzv. „Ego calling“, počas ktorého zažijete na vlastnej koži interaktívny telefonát so známym slovenským raperom Egom, ktorý vás prevedie zákulisím natáčania videoklipu k hitu Predefinuj powered by glo™. Aj po majálese sa máte v glo™ pop-up store na čo tešiť. Raz za mesiac sa budete mať možnosť zapojiť do grafiti a umeleckého workshopu s renomovaným grafiti umelcom, maliarom a hudobníkom Smartom a čaká vás aj raperský workshop s raperom Glebom. Sledujte sociálne siete glo v priebehu mája, kde sa budete môcť zapojiť do súťaže o vstupenky na tieto atraktívne workshopy.

