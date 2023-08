Na obmedzenie rastu globálnej teploty a zabránenie najhorším dopadom zmeny klímy sú potrebné „okamžité“ opatrenia, reagoval na oznámenie vedcov generálny tajomník OSN António Guterres. „Éra globálneho otepľovania skončila, teraz prichádza éra globálneho varu. Zmena klímy je tu. Je desivá. A to je ešte len začiatok,“ povedal Guterres, napísal český spravodajský web čt24.



„Už teraz môžeme s istotou povedať, že pôjde o najteplejší júl,“ uviedol lipský klimatológ Karsten Haustein. A čo viac, „možno by sme sa museli vrátiť o tisíce, ak nie desaťtisíce rokov späť, aby sme na našej planéte našli podobne teplé podmienky,“ povedal Haustein. Podľa skorších, menej presných klimatických záznamov – získaných napríklad zo vzoriek ľadu a letokruhov stromov – nebolo na Zemi tak teplo už 120 tisíc rokov.



Svetová meteorologická organizácia (WMO) súčasne uviedla, že je „veľmi pravdepodobné“, že júl 2023 prekoná doterajšie rekordy. S oficiálnym oznámením ale počká, kým bude mať k dispozícii všetky údaje.



Rekordné teploty tento rok v lete zasiahli Áziu, Severnú Ameriku aj Európu. S požiarmi v dôsledku horúčavy bojujú hasiči v Grécku, Taliansku či Kanade a ohrievajú sa aj oceány po celom svete. To je „drsná realita klimatických zmien a predzvesť budúcnosti“, povedal generálny tajomník WMO Petteri Taalas.



K rekordu prispelo prehriatie oceánov vplyvom klimatických zmien aj návratu prirodzeného meteorologického javu známeho ako El Niňo. Planéta sa teraz nachádza v jeho počiatočnej fáze, dopady javu vyvrcholia v tomto alebo ďalšom roku. Nastupujúci šéf medzivládneho panelu OSN pre zmeny klímy Jim Skea vyhlásil, že svet sa blíži k prekročeniu kritického globálneho oteplenia o 1,5 stupňa proti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.



Oteplenie planéty o 1,5 stupňa v porovnaní s predpriemyselným obdobím je považované za úroveň, pri prekročení ktorej budú horúčavy, záplavy, sucho, neúroda a vymieranie druhov pre ľudstvo veľmi ťažko zvládnuteľné. Ľudstvo má k zmene poslednú príležitosť, a ak ju chce dosiahnuť, musí obmedziť vypúšťanie skleníkových plynov na polovicu do roku 2030 a úplne prestať vypúšťať oxid uhličitý do atmosféry v 50. rokoch tohto storočia.