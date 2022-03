Zoznámili sa počas vysokej školy, neskôr sa pár rokov nevideli, až sa nakoniec ich cesty znova stretli, aby vytvorili spoločné dielo. Tomáš Paciga mal v roku 2018 ideu, ako zlepšiť život obyvateľom bytového domu prostredníctvom platformy, ktorá nahradí domové schôdze. A nielen to.

Platforma Resitech mala pôvodne združovať komunitu susedov v digitálnom prostredí. Vďaka nej by si vedeli navzájom pomáhať, požičiavať veci či riešiť niektoré problémy. „Chcel som tieto myšlienky pretaviť do reality. Keďže nie som vývojár, spomenul som si na Pavla Hocka, s ktorým som sa poznal zo školy. Spolu sme sa do toho pustili,“ začína svoje rozprávanie.

Koniec únavným bytovým schôdzam

Po pomerne krátkom čase sa Tomáš začal pozerať na bytový dom aj z iného uhla pohľadu. Hnevali ho dlhé a občas aj nudné domové schôdze a nedostatok informácií o živote v jeho bytovom dome. Preto svoje plány upravil.

„Začali sme sa viac venovať téme spravovania bytového domu z pozície správcu. Chceli sme pracovať na riešeniach, ktoré im uľahčia prácu, zjednodušia agendu. Tým ušetria čas aj financie a minimalizujú stres,“ vysvetľuje Tomáš. Počas dvoch rokov k nim pribudol tretí partner Peter Pašek, ktorý má bohaté skúsenosti s uvádzaním produktu na trh. Spolu sa im podarilo vytvoriť službu, o ktorú je záujem medzi správcovskými spoločnosťami, ale aj medzi samotnými majiteľmi bytov.

Zdroj: Adobe Stock

Stretávky psičkárov aj vymenené byty

Aplikácia si zároveň uchovala aj komunitný prvok, ktorý spája ľudí. „Myšlienka ,najlepší sused je taký, o ktorom nevieš‘ je podľa nás do určitej miery pravdivá. Ale len dovtedy, pokým od toho suseda niečo nepotrebujete alebo pre neho niečo nemáte práve vy,“ hovorí Tomáš Paciga. A má pravdu, pretože práve Resitech si mnohí susedia obľúbili a využívajú ho na vzájomnú komunikáciu.

„Chceme byť užitočným nástrojom, ale zároveň podporiť susedskú komunitu. A vidíme, že tá vie fungovať skvele. Ľudia si cez našu aplikáciu oznamujú, kto a kedy ide prerábať byt, združujú sa na nej psičkári, ponúkajú si veci na darovanie či výmenu – dokonca si cez nás dve rodiny vymenili byty,“ hovorí Tomáš.

Hlasovanie cez internet aj vo vašom dome

Používatelia Resitechu majú prístup k všetkým informáciám týkajúcim sa ich domu. Nájdete v nej plánované opravy a revízie, nové ponuky od dodávateľov služieb a iné dôležité informácie. „Dnes nás využívajú domy po celom Slovensku. Od najmenších až po veľké komplexy. Najmenší dom máme v Košiciach a má 12 bytov, riešime aj veľké novostavby z Bratislavy a okolia,“ približuje Tomáš.

Práve Resitech pritom priniesol ako prvý na Slovensku v roku 2021 elektronické hlasovanie vlastníkov bytov, ktoré spĺňa aj podmienky na schvaľovacie úverové procesy bánk. Fyzická účasť obyvateľov bytov či obiehanie bytov správcom, aby zaistil dostatočný počet hlasujúcich, už teda zrejme bude minulosťou.

Účasť na Expe 2021

Okrem zavedenia elektronického hlasovania je najväčším úspechom spoločnosti aj ďalší míľnik. Resitech ako jediný vo svojom segmente vybralo Ministerstvo hospodárstva SR, aby reprezentoval Slovenskú republiku na výstave Expo 2020 v Dubaji. „Veľa to pre nás znamená. Lístok sa nedá kúpiť ani vyžrebovať, jednoducho ho získate len tým, akí ste, aký máte produkt a čo robíte,“ hovorí Tomáš, ktorý v budúcnosti plánuje aj expanziu Resitechu za hranice Slovenska.

Ak vás oslovil jeho príbeh aj platforma, ktorú spoluvytvoril, váš bytový dom si môže fungovanie Resitechu vyskúšať na mesiac zdarma. Spustenie je po dohode so správcom otázkou niekoľkých minút.

Zdroj: Resitech