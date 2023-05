8. ročník galavečera zahraničnej súťaže HOF Awards 2023 v Prahe sa niesol v duchu Best of Best Leadership of the Year. Proti sebe sa postavili tímy zo strednej a východnej Európy. V silnej konkurencii spoločností z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska či Srbska nechýbala ani slovenská správcovská spoločnosť 365.invest, ktorá patrí do skupiny 365.bank. So svojimi aktivitami bola 365.invest nominovaná v kategórií Property Leadership of the Year rovnako ako minulý rok. Vyvrcholením série cien významnej súťaže CIJ Awards 2023, orientovanej na oblasť real estate, bolo udeľovanie exkluzívnych ocenení, ktoré si prišlo prevziať aj predstavenstvo 365.invest – CEO Gabriel Balog, CIO Juraj Bielik a CFO Matej Godál.

V kategórii Property Leadership of the Year si počas galavečera odovzdávania cien spoločnosť 365.invest a jej vedenie odniesli prvé miesto. „Získať ocenenie v tak prestížnej súťaži je pre nás veľkým zadosťučinením a odzrkadľuje správnosť nášho smerovania. 365.invest profilujeme ako odborníka na investovanie a realitného trendsettera v oblasti investícií na slovenskom trhu. Preto ma nesmierne teší, že toto naše úsilie ponúknuť klientom atraktívne investičné príležitosti neostalo bez povšimnutia. Pevne verím v dlhodobé investície nielen do fondov, ale aj do ľudí. Preto ďakujem celému tímu za všetku energiu a odhodlanie, ktoré vkladajú každý deň do našich projektov. Aj naďalej máme spoločne veľké ambície upevňovať našu pozíciu na trhu investovania a pokračovať v aktívnej investičnej stratégii spoločnosti,“ hovorí CEO 365.invest Gabriel Balog.

Gabriel Balog pôsobí ako predseda predstavenstva a CEO 365.invest od mája 2021. Juraj Bielik má na starosti oblasť riadenia špeciálnych investícií nehnuteľností a v predstavenstve spoločnosti 365.invest je od decembra 2020. Najnovším členom predstavenstva, od septembra 2022, je Matej Godál, ktorý má v spoločnosti na starosti oblasť riadenia financií, portfólio manažmentu nerealitných fondov, reportingu a spracovateľského centra.

Najvýznamnejšie projekty realitného trhu

Najdlhšie trvajúca udalosť CIJ Awards udeľuje ceny v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku a je dôležitým ocenením na poli strednej a východnej Európy. Do 19. ročníka súťaže boli prihlásené najvýznamnejšie projekty na trhu, od špičkových spoločností a poskytovateľov služieb pôsobiacich v oblasti real estate. CIJ Awards oceňuje projekty, transakcie, spoločnosti, ako aj samotné tímy, ktoré vynikali výkonom v roku 2022. Hodnotenie sa skladá z hlasovania odbornej poroty, zloženej zo skupiny realitných lídrov v kombinácii s hlasmi od čitateľov CIJ z celého dotknutého regiónu, ktorí hlasovali pomocou inovatívneho a transparentného hlasovacieho systému.