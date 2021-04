Slovné spojenie „prekonaná Corona“ zavítalo do našich slovníkov zhruba pred rokom. Odvtedy sa odborníci snažia čo najlepšie spoznať vírus i možné následky prekonanej infekcie. Medzi najčastejšie a dokázateľne súvisiace s COVID – 19 patria pretrvávajúce problémy s dýchaním, na ktoré sa špecializujú najmä klimatické kúpele. Nie sú to však jediné problémy, s ktorými pacienti vyliečení z akútnej infekcie zápasia.

Bolí a nechce prebolieť

Pri akútnom priebehu infekcie sa u pacientov s artritídou a inými autoimunitnými ochoreniami zhoršujú ich príznaky. Zahraničné zdroje však uvádzajú zhruba 10 % pacientov, ktorí 3 – 4 týždne po prekonaní akútnej infekcie SARS- CoV-2 začnú pociťovať bolesť veľkých kĺbov – kolien, bedier, ramien a lakťov aj bez predošlých príznakov artritídy či iného autoimunitného ochorenia.

V prípade, že ste bolesťami kĺbov pred infekciou COVID – 19 netrpeli a zrazu je vašim každodenným chlebom, môžete byť jedným z tých, u ktorých infekcia viedla k autoimunitnej reakcii a zanechala následky práve na pohybovom aparáte. Bolesti podľa zistení zo zahraničia môžu spontánne vymiznúť po niekoľkých týždňoch, no množia sa prípady ľudí, ktorých sprevádzajú aj celé mesiace po vyliečení sa z Corony.

Svetový unikát s potenciálom!

Vlastnosti vzácnych prírodných zdrojov v podobe siričitej geotermálnej vody a unikátneho piešťanského peloidu – bahna, ktoré obmývané termálnou vodou zreje zhruba rok v špeciálnych bazénoch pred použitím na balneoterapeutické účely sa javia ako výborný spôsob, ako zápalovú reakciu na úrovni kĺbov stlmiť či úplne pozastaviť a tým zbaviť pacientov pretrvávajúcich bolestí, ktoré môžu byť aj následkom prekonanej infekcie COVID – 19.

Kontaktujte svojho obvodného lekára či špecialistu a rezervujte si pobyt na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.

Hĺbkové prehriatie a schopnosť účinných látok z bahna a termálnej vody v Kúpeľoch Piešťany prenikať až na úroveň šliach a kĺbov ponúka možnosť rekonvalescencie aj pacientom, ktorým prekonanú infekciu pripomínajú práve novonadobudnuté bolesti pohybového aparátu.

Dlhoročné skúsenosti s liečbou a zmierňovaním príznakov širokého spektra chorôb pohybového ústrojenstva – ako akútnych, tak aj chronických vytvárajú na piešťanskom Kúpeľnom ostrove tie najlepšie predpoklady na to, aby si poradili aj s následkami ešte stále nového ochorenia.



Na Kúpeľnom ostrove v súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami platia prísne bezpečnostné pravidlá zamedzujúce možnosti novej nákazy vírusom COVID – 19. Všetci kúpeľní hostia sú až do uvoľnenia opatrení povinní preukázať sa výmenným lístkom od obvodného lekára alebo špecialistu s popisom ťažkostí a odporúčaním kúpeľnej liečby. Každý hosť je zároveň preventívne testovaný ešte pred vstupom do ktoréhokoľvek zo siete hotelov Ensana Health Spa Hotels. Upravené sú i podmienky spoločného stravovania sa a využívania priestorov kúpeľov tak, aby každý z hostí dostal maximálnu starostlivosť s minimálnym ohrozením pandémiou.