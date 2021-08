Bratislavská Incheba sa už onedlho stane centrom najmodernejšej obrannej techniky. IDEB, ktorý patrí k najvýznamnejším podujatiam v oblasti obrany v stredoeurópskom regióne, od stredy 25. augusta ukáže nielen to, kam sa za uplynulé obdobie posunul vývoj, ale prinesie aj dynamické ukážky plné akčnosti a sily.

V Inchebe sa počas troch dní predstavia výrobcovia a predajcovia obranných technológií zo 17 krajín. Ich portfólio je široké a zahŕňa vojenskú techniku, systémy obranného priemyslu, komunikačné, monitorovacie a anténne systémy, drony, delostreleckú a tankovú muníciu; obrnené a robotické vozidlá, hasiace technológie, výstroj a výzbroj ozbrojených zložiek a ďalšie policajné a vojenské produkty.

IDEB predstaví aj niekoľko noviniek a zaujímavých exponátov.

Spoločnosť Lockheed Martin, ktorá je zároveň partnerom IDEBu, prostredníctvom simulátora a zmenšeniny modelu priblíži najnovšiu a najpokročilejšiu stíhačku F-16 Fighting Falcon. Spoločnosť Zetor Engineering Slovakia do Incheby prináša prvú a druhú generáciu obrnených taktických vozidiel 4×4 Zetor Gerlach.

Tatra Defence Slovakia predvedie vozidlo 4x4 Patriot II a robotické vozidlo Agema; Tatra Trucks prináša terénne nákladné vozidlo Tatra Tactic 6x6. Patria Group ukáže obrnené bojové vozidlo AMVXp. Spoločnosť GDELS predstaví pásové obrnené vozidlo ASCOD, ktoré je používané aj v rámci síl NATO.

Jednou z noviniek IDEBu je tiež nová verzia bezpilotnej vzducholode SILWA 2.0 od Aliter Technologies. Vzducholoď poskytuje unikátne možnosti bezhlučného a dlhodobého pozorovania a prieskumu vrátane pohybu nad husto zastavanými oblasťami, a je tak ideálnym prostriedkom pri riešení krízových udalostí civilného aj vojenského charakteru.

Okrem prehliadky technológií budú tradične prichystané aj dynamické ukážky, v rámci ktorých sa počas všetkých troch dní v Inchebe predstaví veliteľstvo síl pre špeciálne operácie s novou technikou ako štvorkolky či vrtuľník. Chýbať nebudú ani ukážky zásahu vojenskej polície, ktoré sú tradične obľúbenou súčasťou programu. Tešiť sa môžete na špeciálne operácie ako zaistenie objektu, eliminácia nepriateľa, evakuácia, diagnostika priestoru a rozpoznanie priestoru pomocou dronu.

Ukážky pre širokú verejnosť sú na programe vo štvrtok 26.8. a v piatok 27.8. so štartom o 14:00 (pre širokú verejnosť bude vstup do areálu vo štvrtok a v piatok umožnený od 13:00). Vstupné len do areálu, kde si budete môcť okrem dynamických ukážok pozrieť aj vystavenú obrannú techniku, bude symbolické 1 euro.