Urobte ešte pred Vianocami dobrý skutok. Ak môžete, darujte krv! Do kampane Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru Olympijská kvapka krvi aj so slávnymi športovými menami sa môžete zapojiť aj vy. Športovci majú jasno: Každá kvapka krvi sa počíta.

Aj v dobe pandémie COVID-19 pacienti potrebujú krv, ktorá je nenahraditeľná tekutina. Nedostatok krvi je problémom predvianočného obdobia. Každý darca pomáha zachrániť ľudský život a urobí aj ušľachtilý čin.

Zdroj: SOŠV

Peter Sagan, Anastasia Kuzminová, Marián Gáborík, Peter a Ladislav Škantárovci, Danka Barteková, Ľudovít „Lájos“ Klein, Róbert Vittek, Lucia Hrivnák Klocová, René Pucher či Richard Tury vypočuli volanie nemocníc, spojili sily a krátko pred vianočnými sviatkami v spolupráci s Nadáciou SOŠV a Národnou transfúznou službou oslovujú prostredníctvom videí verejnosť vo svojom regióne, aby neváhala a darovala krv.

Olympijská kvapka krvi je dlhoročný spoločný projekt SOŠV, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, a Nadácie SOŠV. Podmienky darovania sú jednoduché, je ich možné nájsť na webe Národnej transfúznej služby. Darcom môže byť každý vo veku od 18 do 60 rokov, pravidelní darcovia môžu prísť darovať krv do 65 rokoch. Veľa času v strediskách Národnej transfúznej služby, ktoré spĺňajú všetky hygienické štandardy, nestrávite. Samotná procedúra odberu krvi zaberie len 5 až 10 minút a vy spravíte jedno z najušľachtilejších gest.

Pomôcť k šíreniu dobrej myšlienky môžu darcovia aj vlastnou fotografiou na sociálnych sieťach v stredisku NTS pri plagáte elitného športovca alebo pri darovaní krvi s hastagom #olympijskakvapkakrvi.

„Chcel by som vyzvať každého, kto môže, aby sa pridal k našim popredným športovcom a pomohol lekárom zachraňovať ľudské životy. Nezabúdajme na pacientov, ktorých život závisí od tej najvzácnejšej tekutiny na svete. Darcom to zaberie zopár minút, no pre niekoho môže aj minúta znamenať život. Každá kvapka krvi sa počíta,“ vyzýva darovať krv prezident Slovenského olympijského a športového výboru a správca Nadácie SOŠV Anton Siekel.

