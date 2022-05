„Zachovanie pamiatky neznamená z nej urobiť konzervu. To je hlúposť, pamiatky musia žiť aj dnes“, povedal krátko pred tohtoročným odovzdávaním ocenení 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix, knieža Karel Schwarzenberg.

Knieža sa na pozvanie organizátorov, spolu s dcérou potomka dvoranov bulharského kráľa Ferdinanda I. Coburga, inak nám známou uznávanou herečkou Božidarou Turzonovovou, zúčastnil 7. mája slávnostného galavečera finále prestížnej súťaže. To sa tento rok uskutočnilo v priestoroch Kubíniyovského kaštieľa vo Vyšnom Kubíne. Teda presne v priestore, ktorého majitelia naplno pretavili myšlienku kniežaťa do praxe. Kaštieľ totiž práve minulý rok získal prestížne ocenenie Fénix, dnes naplno slúži verejnosti a stal sa 7. mája javiskom aj pre jeho nasledovníkov, ktorí si tento rok prevzali priamo z rúk ministersky kultúry osvedčenie o udelení prestížneho ocenenia spolu so sošku bájneho vtáka Fénixa, ktorý rovnako, ako mnohé naše národné kultúrne pamiatky povstal z popola.

Tento rok sa o významné ocenenie uchádzalo až 31 národných kultúrnych pamiatok, ktoré prešli obnovou v rokoch 2020 a 2021. Po starostlivom výbere, i obhliadkach historických skvostov priamo na mieste, vybrala odborná porota víťazov jednotlivých ocenení. Cenu „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“ získal Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec. Čestné uznanie za výnimočný prístup a osobné nasadenie pri obnove pamiatok Habánsky mlyn v Sobotišti a Letohrádku v Senici si odniesla Ľubica Kadlec Melišová a špeciálny titul „Adept na kultúrnu pamiatku roka – Fénix“ si prevzali zástupcovia Židovskej náboženskej obce za projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave. Rekordný záujem zaznamenalo tento rok verejné online hlasovanie, ktoré spustila Nadácia SPP na stránke www.kpr-fenix.sk. Víťazom hlasovania s počtom 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasujúcich a držiteľom ceny „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“ sa stal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante s jeho obnovenou južnou vežou. Príbehy všetkých, nielen víťazných historických skvostov, sú dostupné na stránke www.kpr-fenix.sk.

Ilustračné foto Zdroj: Nadácia SPP