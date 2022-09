Projekt, ktorý má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, sa tak bude od tohto dátumu prvý krát testovať v bežnej premávke a to práve na Slovensku!

Dopravné nehody v Európskej únii si každoročne vyžiadajú tisícky obetí a aj zranených. Hoci sa darí postupom rokov ich počet znižovať, množstvo obetí je stále vysoké. Pre obraz, len v roku 2019 prišlo počas dopravných nehôd o život takmer 23-tisíc ľudí! V rebríčku najbezpečnejších ciest vedie Švédsko, na poslednom mieste figuruje Rumunsko.

Aj keď je v Európskej Únii oproti celosvetovému priemeru omnoho menej nehôd, a tým pádom aj menší počet strát na životoch, európsky lídri sa neustále snažia zbytočnú stratu na životoch čo najviac obmedziť.

Riešením je, mimo iných opatrení, aj používanie zeleného predného brzdového svetla. Jednoduchý technický prvok, ktorého inštalácia zaberie len pár desiatok minút a náklady nezruinujú žiadny rozpočet. Predné brzdové svetlo je totiž priamo napojené na zadné červené brzdové svetlo, takže namontovanie tohto prvku nie je žiadnou veľkou vedou.

Ako funguje predné brzdové svetlo?

V momente, keď vodič začne brzdiť, výstražné zadné červené svetlo upovedomí všetkých vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Keďže je predné brzdové svetlo priamo napojené na to zadné, oba svetelné signály sú vyslané zároveň.

Komu to pomôže?

Najmä chodcom, no nielen im. Predstavte si, že prechádzate cez cestu, kde je hustá premávka. Aj keď stojíte na prechode pre chodcov, váš bezpečný prechod to nezaručí. No ak chodec, čakajúci na okraji cesty vidí, že blížiaci sa vodič začína brzdiť – a to vďaka zelenému signalizačnému brzdovému svetlu – môže bezpečne prejsť cez cestu.

Chodci však nie sú jediní, ktorým tento nový prvok na prednej maske motorových vozidiel zjednoduší cestovanie a zvýši ich bezpečnosť. Rovnako je táto signalizácia dôležitá pre vodičov, napríklad v dopravných kolónach. Cez spätné zrkadlo šofér zistí, že automobil za ním si je vedomý aktuálnej situácie na vozovke. Zvýšenú bezpečnosť môžeme očakávať aj u cyklistov a ostatných účastníkov premávky.

Signalizácia pomocou predného brzdového svetla už bola testovaná na letisku v Berlíne a momentálne prebieha testovanie aj na Slovensku. V mestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (Partizánske, Prievidza, Trenčín) a Žiline začínajú vozidlá opatrené predným brzdovým svetlom jazdiť už od 22. septembra 2022. Skúšobná prevádzka potrvá deväť mesiacov. Obyvatelia týchto miest si tak na vlastnej koži môžu vyskúšať benefity tohto bezpečnostného prvku. Mestá budú pre svojich obyvateľov bezpečnejšie, zvýši sa plynulosť premávky a zároveň sa zníži aj miera stresu v premávke.

Za týmto unikátnym produktom stojí spoločnosť Lumaco Innovations AG. Majiteľ spoločnosti pán Ľubomír Marjak sa týmto projektom zaoberá už dlhé obdobie a tento inovatívny prvok môže byť v budúcnosti zavedený automaticky na všetky vozidlá. Financovanie testovacej prevádzky je zabezpečené práve zo zdrojov LUMACO Innovations.

Na slávnostnom spustením projektu sa zúčastnil aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Už od začiatku som ocenil tento projekt, lebo je to niečo nové, čo má priniesť zvýšenie bezpečnosti v doprave, zvýšenie plynulosti dopravy a veľa ďalších vecí,“ povedal trenčiansky župan.

O projekte už dlhodobo na pôde Európskeho parlamentu rokuje aj europoslanec Ivan Štefanec. Predné brzdové svetlo je slovenskou inovácou svetového významu. A ja budem robiť všetko, čo je v mojich silách na pôde Európskeho parlamentu, aby sa tento projekt realizoval. Veľmi oceňuje aktivity pána Marjaka, ktorý už po mnohé roky túto myšlienku tlačí dopredu,“ uviedol europoslanec.

Keďže prvé testovanie predného brzdového svetla prebiehalo v Nemecku, na projekte sa podieľal ja Bonnský inštitút pre právo a dopravnú psychológiu. „Som šťastný, že konečne nadišiel tento deň, kedy sa myšlienka predného brzdového svetla dostane prvý raz do reálnej cestnej premávky. Som hrdý na to, že náš Bonnský inštitút pre právo a dopravnú psychológiu bol oslovený, aby prispel k tejto myšlienke zakladateľom, slovenskou firmou Lumaco. Predné brzdové svetlo je podľa mňa ďalším dôkazom toho, že Slovensko je nielen výrobnou ale aj dôležitou inovačnou krajinou pre automobilový priemysel v Európe,“ povedal Bernard Kirschbaum, riaditeľ Bonnského inštitútu pre právo a dopravnú psychológiu.

Počas slávnostného zahájenia sa prítomným novinárom prihovoril aj dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity „Je mi veľkou cťou, že k takémuto významnému projektu sa môže aj pripojiť Žilinská univerzita v Žiline, ktorá už sedemdesiat rokov vychováva odborníkov v oblasti dopravy a bezpečnosti dopravy. Predné brzdové svetlo je projekt, ktorý má potenciál významne prispieť k bezpečnosti cestnej dopravy. Najväčším faktorom k vzniku dopravnej nehody je dnes ľudský faktor, a ten je obvinený obyčajne tým, že účastníci cestnej premávky nemajú dostatok informácií. Predné brzdové svetlo má preto význam, že poskytuje informácie nielen ostatným vodičom, ale aj ostatným účastníkom cestnej premávky,“ vyjadril sa Miloš Poliak, dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.

Prínos zavedenia tohto bezpečnostného prvku ocenila aj dopravná polícia. „Sami dobre vieme, na základe štatistických ukazovateľov, že v súčasnej dobe je nepriaznivý vývoj nielen dopravnej nehodovosti, ale aj počtu usmrtených osôb. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať, že aj Policajný zbor bude súčasťou tohto významného projektu. Nepochybujem o tom, že predné brzdové svetlo bude mať podiel na tom, aby sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol plukovník Tomáš Vrábel, riaditeľ dopravnej polície Prezídia PZ.

Celkovo sa projektu postupne zúčastní približne 3-tisíc automobilov. Do testu sú zapojené všetky druhy vozidiel pohybujúcich sa na pozemných komunikáciách - osobné, dodávkové aj nákladné autá, kamióny a autobusy (mestské, prímestské aj diaľkové), traktory a aj vybrané mechanizmy.

Vozidlá budú po mestách Partizánske, Trenčín, Prievidza a Žilina premávať od 22. septembra 2022 až do 22. júna 2023. Obyvatelia týchto miest, tak budú môcť sami posúdiť efektivitu zavedenia predného brzdového svetla a jeho dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

„Pripraviť takúto aktivitu v súčinnosti so Žilinskou univerzitou a Trenčianskym samosprávnym krajom nebolo jednoduché, ale mňa veľmi teší to, že súčasťou tejto aktivity sú aj ďalšie samosprávy. Spoločne sme vytvorili tím, ktorého cieľom je posilniť bezpečnosť na cestách v Trenčianskom kraji, ale aj na Slovensku. Pokiaľ bude projekt úspešný tak v celej Európe, aj na celom svete,“ povedal Jozef Božík, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Partizánske.

Pre viac informácii kontaktujte: [email protected]zdovesvetlo.com