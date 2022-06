Súčasný systém označovania potravín, v rámci ktorého sú na zadnej strane obalu podrobne rozpísané výživové hodnoty, považujú odborníci za ťažko pochopiteľný.

V snahe zlepšiť zdravie obyvateľstva, plánuje Európska komisia do konca roka 2022 okrem iného zaviesť záväzné odporúčania na označovanie potravín. Logo, umiestnené na prednej strane obalov, je pre zákazníkov dobre viditeľné a zároveň ľahko pochopiteľné.

Horúcim kandidátom na takéto moderné značenie nutričnej hodnoty výrobkov je Nutri-Score, ktorý sa používa vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a v ďalších krajinách EÚ.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Nutri-Score nájdete aj v Kauflande

· Hlavným cieľom Nutri-Score je uľahčiť spotrebiteľom nákupy v súlade so zásadami zdravej výživy a stravovania.

· Funguje na základe presného algoritmu, ktorý potravinám prideľuje bodové skóre na základe obsahu nutričných zložiek na 100 gramov produktu či 100 mililitrov nápoja.

· Podľa výsledku zaraďuje potraviny do celkovo piatich hodnotových tried, označených od zeleného A po tmavooranžové E, pričom A označuje nutrične najvýhodnejšie potraviny.

· Zatiaľ je jeho používanie dobrovoľné.

· Na Slovensku začala označenie Nutri-Score medzi prvými používať spoločnosť Kaufland, ktorá ho umiestňuje na výrobky svojich privátnych značiek , ako napr. K-take it veggie, K-Free, K-Bio, K-Classic i ďalších.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

„Zavedením označenia Nutri-Score do praxe podporujeme zdravý životný štýl našich zákazníkov,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland a dodáva: „Chceme byť nápomocní pri zorientovaní sa na trhu s potravinami. Nutri-Score je správna voľba pre všetkých, ktorým záleží na nutrične vyváženom stravovaní.“

Pomáha so zdravšími nákupmi

Podľa slov francúzskej výskumníčky výživy a epidemiológie, Chantal Juliovej, môže zavedenie systému Nutri-Score viesť k trojpercentnému zníženiu v počte úmrtí, súvisiacich so stravovacími návykmi. To je vzhľadom na to, že ide len o jedno z opatrení, veľmi dobrý výsledok.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Medzinárodná porovnávacia štúdia, ktorá skúmala vplyv piatich rôznych systémov (Front of Pack Labeling, FOPL) na obsah nákupného košíka vyše 12.000 ľudí v 12 rôznych štátoch, potvrdila, že Nutri-Score motivuje spotrebiteľov k nákupu zdravších potravín.

Výskumníci pripravili tri kategórie produktov - pizza, koláče a cereálie – a účastníci štúdie si následne vyberali medzi produktami s rôznymi informačnými nálepkami, ako aj z kontrolnej skupiny bez označenia. Najlepšie výsledky dosiahli produkty s označením Nutri-Score, ktoré dobre funguje aj u ľudí s nižším príjmom, keďže ho je možné nájsť na výrobkoch všetkých cenových kategórií.