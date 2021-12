Krajina kláštorov a vín

Starobylé Arménsko. Jedna z najstarších kresťanských krajín na svete, ktorá sa rozprestiera pod majestátnym Kaukazom. V tomto divokom a drsnom pohorí sa nachádza aj hora Ararat, na vrchole ktorej mal po opadnutí biblickej potopy pristáť Noe so svojou archou. Keď už hovoríme o Noemovi, podľa starobylých bájí to bol práve on, kto po pristátí archy zasadil na úpätí Araratu vinič. Preto určite nie je náhoda, že brandy, vyrábaná zo šťavnatého arménskeho hrozna, nesie názov tejto hory.

Slávny šansoniér Charles Aznavour v pivniciach Yerevan Brandy Company. Na počesť jeho celoživotnej tvorby bola vytvorená 25 ročná brandy „ARARAT Charles Aznavour. Signature Blend.“ Zdroj: archív Pernod Ricard

História Ararat Brandy

História značky siaha viac ako 130 rokov do minulosti, pričom moderná výroba stojí na tradícii a dedičstve Yerevan Brandy Company. Za jej jedinečnou chuťou sa skrýva štedrosť prírody, zruční remeselníci, výberové arménske hrozno, časom overené technológie, ale aj čaro blendovania a zrenia v sudoch z jedinečného kaukazského duba.

História tejto značky sa začala písať v roku 1887, keď bola založená prvá výroba brandy v Arménsku. Priekopnícky duch, s ktorým prišli zakladatelia Nerses a Vasily Tairyanovci, sprevádzal značku už od začiatku, čoho dôkazom je aj ocenenie prvej archívnej brandy Ararat, ktoré v roku 1902 získalo medzinárodnú cenu na svetovej výstave vo Francúzsku. A to je v krajine, odkiaľ pochádza slávny koňak (Cognac). Ide teda o naozaj výnimočné uznanie. Dnes je Ararat Brandy prvou globálnou značkou arménskych brandy a predáva sa už v 35 krajinách sveta.

Objavovanie chuti brandy je dobrodružstvom ako trip na Kaukaze

Každá brandy Ararat disponuje svojou vlastnou originálnou arómou. Tá vzniká už v arménskych viniciach a rozvíja sa počas zrenia v úplne nových sudoch z kaukazského duba. Následne získava pridaním pramenitej vody výnimočnú rovnováhu a naplno sa otvára v pohári pri správnom servírovaní. Ide o jedinečnú kombináciu ovocia, medu, orechov a sladkých karamelových tónov. Táto paleta chutí je známa znalcom po celom svete.

Uznávaný slovenský bartender Luboš Rácz v jeho bare Záhir Zdroj: archív Ľuboš Rácz

Podľa renomovaného slovenského barmana Ľuboša Rácza je tajomstvo rozmanitosti jednotlivých druhov brandy Ararat ukryté v klimatických podmienkach. „Rozdiely v podnebí sú v Arménsku také výrazné, že ten istý druh hrozna, ktoré je základom na výrobu brandy, vypestované na dvoch rôznych miestach môže chutiť veľmi odlišne. Okrem toho samotný zber a triedenie bobúľ prebieha ručne, vďaka čomu sa do výsledného produktu dostanú len tie najšťavnatejšie a najkvalitnejšie bobule. Okrem zberu a samotnej prípravy vína je dôležitou súčasťou výrobného procesu aj destilácia. Brandy Ararat sa destiluje dvakrát. Pri tomto procese sú veľmi podstatné tradičné kotlíkové destilačné prístroje z medi, ktoré dodávajú základnému destilátu krásnu, takmer smotanovú jemnosť, čo je veľmi dobrý základ na ďalší veľmi dôležitý proces, ktorým je zrenie v dubových sudoch. Arméni sudy nekupujú. Na ich výrobu používajú svoje vlastné drevo z kaukazského duba. Zrenie sa začína v úplne nových, ešte nepoužitých sudoch a odtlačok dreva v chuti je tak o to intenzívnejší,“ zdôrazňuje Ľuboš. „Jednoducho každý aspekt výroby podčiarkuje jedinečnosť arménskej brandy a tá sa potom stáva doslova obrazom ľudí, krajiny, pôdy aj slnka. A vďaka tomu sa pri jeho ochutnávaní dostane kúsok Arménska aj k vám,“ uzatvára slovenský bartender.