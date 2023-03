Potvrdil to aj prieskum renomovanej agentúry GfK z roku 2022, podľa ktorého Kaufland medzi maloobchodnými reťazcami suverénne kraľuje. Prvenstvo získal vďaka vystaveniu 6 475 domácich produktov.

Kto ponúka najviac domácich potravín?

Kaufland dlhodobo podporuje domácu produkciu, a tak poskytuje nielen predajný priestor výrobcom potravín, ovocinárom a zeleninárom, ale v rámci projektu Z našich regiónov podáva pomocnú ruku aj menším lokálnym dodávateľom. Vlani spolupracoval so 615 slovenskými producentmi, pričom ich počet oproti predminulému roku vzrástol o 14 percent a obchodný reťazec v uplynulom roku ponúkol zákazníkom vyše 9 200 výrobkov s krajinou pôvodu Slovensko.

„Naši zákazníci čoraz viac vyhľadávajú kvalitné slovenské potraviny a my sa usilujeme, aby ich sortiment v ponuke Kauflandu narastal. Až v 80 % našich tovarových skupín majú zastúpenie domáci dodávatelia a počas roka sa ich snažíme podporovať rôznymi aktivitami. Záleží nám zároveň na tom, aby mali stabilný odbyt v podobe spoľahlivého partnera, akým Kaufland určite je,“ konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

Ako chutí Slovensko?

To môžete zistiť počas mesiaca marec, kedy obchodný reťazec predstavuje 12 známych výrobcov potravín. Ide o dodávateľov, s ktorými už pred rokmi nadviazal úspešnú spoluprácu. Na spokojnosti v tejto sfére mimoriadne záleží, lebo keď funguje, cítia to aj zákazníci. Aj preto im slovenskí dodávatelia predstavili svoje najobľúbenejšie chute, tak ako spoločnosť Ryba Žilina, ktorá je na trhu od roku 1924.

„Sme slovenským lídrom v odvetví rybacích a lahôdkových šalátov aj najstarším podnikom na spracovanie rýb. Tradičné receptúry spájame s inováciami, a tak dokážeme na trh prinášať aj zdravšie produkty so zníženým obsahom prídavných látok,“ vysvetľuje Ivana Kováčiková, výrobná riaditeľka firmy Ryba Žilina, ktorá na naše stoly prináša aj obľúbenú špecialitu Treska Exklusiv.

„Je to srdcový produkt nielen pre mňa, ale aj pre našich zákazníkov. Len vlani sa jej predalo vyše 12 miliónov kusov a je najpredávanejšou treskou na slovenskom trhu. Obsahuje až 45 percent mäsa, a nie sú v nej umelé sladidlá ani lepok,“ hovorí o ikonickej lahôdke, na ktorej si každé tri sekundy niekto pochutnáva.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Rezance ako od babičky

V regáloch Kauflandu majú už 19 rokov svoje čestné miesto aj cestoviny ERCE, ktoré neďaleko Veľkého Krtíša začala pred tridsiatimi rokmi vyrábať malá rodinná firma. Stavila na tradičný postup valcovania podľa vzoru starých mám, ktorý dodržiava dodnes. „Pre uľahčenie práce sa investovalo do technológií, ale len v miere, aby zostal výrobný proces valcovania zachovaný, aby naše cestoviny stále chutili ako domáce,“ tvrdí Eva Bakayová zo spoločnosti ERCE, ktorá obľúbené rezance či fliačky vyrába z prvotriednych surovín. A aký produkt je podľa výrobnej riaditeľky ten NAJ? „Určite naše niťovky, s ktorými sme v roku 1993 spustili výrobu, ale dnes ich už dobiehajú aj tenké a široké rezance. Stále sa balia ručne, aby výrobok zabral čo najmenej miesta, takže sú spratné a u gazdiniek veľmi obľúbené. Naše cestoviny dodávame do Kauflandu už od roku 2004 a teší nás, že sa ich najviac na Slovensku predá práve v tejto obchodnej sieti.“

NAJ mäsové špeciality

Pri nákupe mäsa si zákazníci reťazca tiež môžu byť istí, že má prívlastok Made in Slovakia. Kaufland ponúka 100 % slovenské hovädzie aj bravčové mäso, počas sezóny tiež jahňacinu, pričom toto označenie garantuje, že mäso pochádza zo zvierat, ktoré sú chované, porazené aj spracované výlučne na Slovensku.

Mäsokombinát NORD SVIT, ktorý vznikol v roku 1934 pod Tatrami, sa dnes špecializuje na produkciu mäkkých mäsových výrobkov ako údeniny, šunky či zabíjačkové lahôdky. „Odkedy sme v roku 2018 investovali do ochrany životného prostredia, do prestavby výrobných priestorov aj modernizácie technologických zariadení, naša výroba spĺňa najvyššie požadované štandardy,“ konštatuje výrobný riaditeľ NORD SVIT Barnabáš Toma a prezrádza, na ktorú lahôdku z portfólia je najviac hrdý. „Mojou srdcovkou je Debrecínska pečienka. Pripravujeme ju podľa tradičnej receptúry, keď sa dva kusy špeciálne upraveného karé spoja, potom varia vo formách a po vychladení posypú sladkou paprikou. Chutí po čerstvom varenom mäse a aj rastúca spotreba ukazuje, že zákazníci ju majú radi.“ Mäsokombinát spod Tatier dodáva svoje produkty do Kauflandu od roku 2011. „Pri tejto spolupráci sa môžeme spoľahnúť na vysokú profesionalitu, dodržiavanie zmluvných podmienok a stabilné objednávky. Aj vďaka tomu sme vlani dosiahli rekordný predaj v objeme 800 ton.“

Nakúpte a vyhrajte

O svoje najobľúbenejšie chute sa v letáku podelili aj Minerálne vody z Trenčína, Tatranská mliekareň, Milsy z Bánoviec nad Bebravou, novozámocký Novofruct SK či Istermeat z Dunajskej Stredy, ktorý vyrába mäsové špeciality. Popradská spoločnosť HOSSA Family prináša do našich domácností mrazené polotovary, Snico sa špecializuje na pochutiny ako kečup či horčica, bardejovský Berhet poznajú najmä milovníci remeselného piva a trebišovský ChocoSuc Partner už celé desaťročia vyrába sladké cukrovinky. Produkty od týchto 12 domácich výrobcov tak pozná naozaj celé Slovensko.

Každý, kto od 1. do 31. marca 2023 kúpi aspoň jeden výrobok z online letáka „Podpora slovenských dodávateľov - to je naše NAJ“ a zaregistruje svoj pokladničný blok na stránke kaufland.sk , bude zaradený do súťaže o 100 nákupných poukážok v hodnote 100 eur. Staviť na overené slovenské chute sa tak v marci ešte viac oplatí.