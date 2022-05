Vo filme „Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva“ od Marvel Studios MCU sa odomyká mnohovesmír a jeho hranice sa posúvajú ďalej ako kedykoľvek predtým. Vydajte sa do neznáma s Doctorom Strangeom, ktorý s pomocou starých aj nových mystických spojencov prechádza mysľou a nebezpečnými alternatívnymi realitami mnohovesmíru, aby sa postavil novému tajomnému protivníkovi. V kinách od 5. mája

V júli 1963 sa Doctor Strange prvýkrát objavil v komikse od spoločnosti Marvel „Strange Tales“, číslo 110, v rukách umelca Steva Ditka a spisovateľa Stana Leeho. Trvalo 53 rokov, kým Majster mystických umení privítal superhrdinu v Marvel Cinematic Universe (MCU) vo filme z roku 2016 s príznačným názvom Doktor Strange.

Zdroj: CinemArt

Teraz prichádza Doktor Strange v mnohovesmíre šialenstva, ktorý posúva fantasy žáner na temnejšie miesto. Na úplnom začiatku cesty doktora Stephena Strangea k mystickým umeniam mu The Ancient One povedala: „Keby som ti mala všetko povedať, utiekol by si odtiaľto s krikom od hrôzy.” V tom čase si nikto nedokázal predstaviť, aké prorocké boli jej slová, pretože o päť rokov neskôr režisér Sam Raimi, majster teroru a čarodejník vzrušenia, prevzal kormidlo druhého dielu.

Raimimu nie sú cudzie filmy o superhrdinoch. V roku 1990 režíroval a produkoval Darkman a pôvodnú trilógiu Spider-Man. Čo ho teda privádza späť k žánru superhrdinov takmer o 15 rokov neskôr?

„Keď Kevin Feige oznámil, že chce do Doktora Strangea vniesť trochu hororového prvku, bolo to pre mňa zaujímavé,“ vysvetľuje Raimi. „Horor a napätie boli pre mňa vždy zábavné aspekty filmovej tvorby. Jedným z dôvodov, prečo ma zaujíma Doktor Strange ako postava, je to, že je kúzelník. Keď som vyrastal, bol som kúzelníkom na detských oslavách a svadbách. Veľmi ma bavilo vytvárať ilúzie. Mimoriadne ma zaujíma superhrdina, ktorý je iluzionistom aj kúzelníkom.“

Zdroj: CinemArt

Raimi naznačuje, čo príde, a čo ponúka: „Prvý film o Doktorovi Strangeovi skutočne otvoril ľuďom myslenie a vo filme Dkctor Strange v mnohovesmíre šialenstva ho posunieme ďalej. Tento film nás vezme na cestu cez rôzne reality v mnohovesmíre.“

Raimiho mnohovesmír hovorí o nekonečných paralelných vesmíroch, v každom vesmíre sa nachádza všetko, čo už existuje, ale v inej realite. Predstavte si, že veľa rôznych verzií seba samého žijete v rôznych verziách reality, ktorú poznáte. Vediete rôzne životy s odlišnými výsledkami ako ten, ktorý žijete. To je mnohovesmír.

Očakávaná marvelovka Doktor Strange v mnohovesmíre šialenstva prichádza do kín v distribúcii spoločnosti CinemArt SK už 5. mája.

Zdroj: CinemArt