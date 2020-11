Výsledky celoplošného testovania postavili spoločnosť pred novú realitu. Keďže krčmy a reštaurácie aktuálne fungujú len cez terasy či okienka a donášky, väčší nápor zažívajú obchody. Ľudia v nich teraz hľadajú aj produkty, ktoré si predtým radi vychutnávali v podnikoch. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko to vedia a prispôsobili tomu svoje aktivity.

Počas koronakrízy v Prazdroji významne posilnili aj segment maloobchodu a obchodných reťazcov. Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Pandémia koronavírusu postavila takmer všetky firmy na Slovensku pred viaceré otázky spojené nielen s výrobou, ale hlavne so zdravím a zvýšenou hygienou. Celoplošné testovanie a možná nákaza zamestnancov dali spoločnosti ešte viac do pozoru. Pod vplyvom druhej vlny pandémie opäť obmedzili napríklad počty pracovníkov v závodoch, upravili režim v spoločných priestoroch ako výrobné haly, jedálne, šatne, ale aj miesta vyhradené na fajčenie. „Zdravie a bezpečnosť našich ľudí a rovnako tak aj obchodných partnerov sú pre nás absolútnou prioritou, preto sme v Prazdroji už v marci zaviedli nové prísne opatrenia, ktoré sú v súlade s aktuálnou situáciou stále platné. Okrem nových preventívnych hygienických postupov sme vykonali aj viaceré zmeny vo výrobnom procese, čo sa z pohľadu zvýšeného dopytu po balenom pive ukázalo ako rozhodujúce,“ hodnotí David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce, Plzeňský Prazdroj Slovensko a zároveň dodáva: „Výsledky víkendového plošného testovania dopadli v rámci našich tímov veľmi dobre a výroba a logistika pokračujú bez komplikácií. Výrobu operatívne prispôsobujeme aktuálnemu dopytu a sme pripravení plniť záväzky voči našim partnerom v segmente obchodov.“

V Prazdroji vládne priateľská atmosféra, zamestanci ju preniesli aj do obchodov, v ktorých vypomáhali. Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Líder nielen v čapovanom pive

Vzhľadom na fakt, že krčmy a reštaurácie v týchto dňoch fungujú len prostredníctvom terás, väčší nápor zažívajú obchody, kde Slováci siahajú po svojich obľúbených značkách jedál či nápojov. Nie všetky firmy boli na tento vývoj pripravené. Tie, ktoré sa dokázali rýchlo prispôsobiť, si získali nielen nakupujúcich, ale aj obchodníkov. „Prispôsobenie výroby dopytu kupujúcich je v krízových časoch základ. S mojím tímom sme však išli oveľa ďalej. Staráme sa totiž nielen o to, aby boli dodávky do obchodov a reťazcov plynulé. Poskytli sme aj svoje personálne kapacity pri zabezpečení vystavenia a dopĺňania tovaru v jednotlivých prevádzkach, a to za dodržania všetkých hygienických pravidiel,“ sumarizuje David Kovář.

V Prazdroji pomáhali aj obchodom. Zamestnanci pomáhali pri dokladaní tovaru v obchodoch. Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

V Prazdroji majú prepracovaný plán pomoci nielen pre krčmy či reštaurácie. Počas koronakrízy významne posilnili aj segment maloobchodu a obchodných reťazcov a rozšírené tímy ľudí pomáhajú zabezpečiť, aby sa pivo vo fľašiach a plechovkách dostalo ku všetkým, ktorí si ho chcú kúpiť. „Prazdroj opäť ukázal, že je lídrom nielen v čapovanom pive, ale aj v inovatívnom prístupe. Tak, ako sa nám v minulom roku podarilo preniesť pivný zážitok do obchodov a obohatiť tým celý pivný trh, počas koronakrízy sme ukázali, aké dôležité je byť pre podniky nielen obchodným partnerom, ale aj spolupracovníkom, ktorý aktívne prichádza s konštruktívnymi návrhmi a riešeniami novovzniknutej situácie. Tiež sa nám v rekordne krátkom čase podarilo zaktivovať e-commerce, keď sme úspešne rozbehli spoluprácu s mnohými e-shopmi potravín v snahe zabezpečiť naše produkty dostupné aj online,“ prezrádza David Kovář.

Zamestnanci Prazdroja pomáhali vykladať tovar v obchodoch po celom Slovensku. Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Slováci mali v košíkoch viac...

Aj keď sa ľudia z krčiem či reštaurácií presunuli viac do obchodov, rozhodne nenakupujú tak ako pred koronakrízou. Zatvorenie barov a reštaurácií významne ovplyvnilo aj dynamiku v nápojom segmente. Produkty, ako napríklad pivo, ktoré si mnohí zákazníci radi vychutnávali v bezobalovom prevedení, zrazu neboli dostupné. Pomerne rýchlo však svoje návyky adaptovali novej situácii a presunuli sa k baleným variantom svojich obľúbených nápojov. „Celková hodnota piva nadobudnutého v obchodoch rástla, pretože ľudia počas jedného nákupu kupovali viac kusov, a zároveň po pive siahal aj väčší podiel nakupujúcich. Slováci tak svojimi nákupmi potvrdili, že pivo vnímajú ako produkt, ktorý patrí k ich životnému štýlu,“ hodnotí predaje v obchodoch David Kovář.

Zamestnanci Prazdroja pomáhali počas koronakrízy vykladať tovar v obchodoch. Zdroj: Zdroj_Plzeňský Prazdroj Slovensko