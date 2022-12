Slovenský zálohový systém ako prvý v Európe ponúka výrobcom nápojov možnosť odkúpiť vyzbierané plechovky za účelom ich recyklácie do nových. Prazdroj vďaka tomu symbolicky uzavrel ich kolobeh.

Prazdroj vracia vyzbierané plechovky späť do obehu. Sú z nich nové s nižšou uhlíkovou stopou

Od nového roka zvýši podiel recyklátu v tele všetkých svojich plechoviek pre slovenský trh na 75 %, pričom ako prvý pokryje všetok obsah recyklátu materiálom vyzbieraným prostredníctvom zálohového systému. Vyšší podiel recyklovaného hliníka navyše zaručí zníženie uhlíkovej stopy plechoviek o 39 % ročne [1].

Jeden zo strategických cieľov Prazdroja je, aby spotrebiteľské obaly všetkých jeho produktov boli znovu použiteľné alebo recyklovateľné a zároveň aspoň spolovice vyrobené z recyklátu. Tento cieľ firma splní už v budúcom roku, o sedem rokov skôr, než plánovala. Kľúčový je posun pri plechovkách, ktoré sú v balenom pive na Slovensku jednotkou. Spoločnosť už podnikla viacero krokov, vďaka ktorým je ich dopad na prírodu výrazne nižší než v minulosti.

Obalové témy sú v pozornosti Prazdroja už dlhšiu dobu. V prípade plechoviek už firma podnikla viacero krokov, vďaka ktorým je dopad tohto obalu na prírodu nižší. Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Veľké príležitosti prináša nový zálohový systém, ktorý na Slovensku začiatkom budúceho roka oslávi rok od svojho zavedenia. „Vďaka možnosti odkúpiť od Správcu vyzbieraný materiál pri plechovkách symbolicky uzavrieme ich kolobeh. V praxi to znamená, že obsah recyklátu v plechovkách pre slovenských spotrebiteľov pokryjeme plechovkami, ktoré boli získané v rámci zálohového systému na Slovensku. Slovenský zálohový systém je prvým v Európe, ktorý výrobcom nápojov umožňuje odkúpiť vyzbierané plechovky za účelom ich ďalšej recyklácie. Plechovky je týmto spôsobom možné recyklovať v podstate donekonečna. Chceme tak nielen chrániť prírodu a životné prostredie, ale najmä vyslať jasný signál, že použité obaly nevnímame ako odpad, ale cenný zdroj,“ vysvetľuje Ivan Tučník, manažér pre udržateľnosť Plzeňského Prazdroja Slovensko. V rámci testovania procesu takto Prazdroj už tento rok do nových plechoviek recykloval prvých 200 ton vyzbieraného materiálu.

Historické navýšenie podielu recyklátu z vyzbieraných plechoviek

V rámci smerovania k cirkularite obalov Prazdroj od roku 2023 inovuje všetky svoje plechovky na Slovensku, pri ktorých v ich tele navýši podiel recyklovaného hliníka z priemerných 47 % až na 75 %. „Všetky naše plechovky pre slovenský trh budú po novom z troch štvrtín vyrobené z recyklátu. Umožňuje nám to materiál získaný zo slovenských plechoviek vyzbieraných zálohovým systémom. V praxi to znamená, že z odovzdanej plechovky sa opäť stane plechovka. Na Slovensku sme takto ďalší rok schopní ušetriť ďalších 460 ton nového hliníka,“ ozrejmuje Martina Vajskebrová, manažérka výrobných materiálov a obalov Plzeňského Prazdroja.

Cirkularita slovenskej plechovky v praxi Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Minimálna uhlíková stopa

Okrem úspory suroviny je pri plechovkách vyrábaných z recyklátu v porovnaní s plechovkami z panenského materiálu zásadná energetická náročnosť pri ich výrobe. „Dôležité kritérium pre obalový materiál je voľba vhodného vstupného materiálu. Plechovka vyrobená plne z recyklátu má oproti tej čisto z panenského materiálu až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu postačí len 5 % energie oproti plechovke vyrobenej z primárnej suroviny,“ vysvetľuje Ivan Tučník, s tým, že hliník je zároveň výbornou zásobárňou energie. Ak už sa raz stane plechovkou, energiu si v sebe uchová aj do budúcnosti, a na roztavenie plechovky a výrobu novej je potrebný už iba zlomok energie. „Hliník sa dá recyklovať prakticky do nekonečna, a to bez dopadov na jeho kvalitu. Uzavretím kolobehu pivných plechoviek sa nám na Slovensku podarí ročne znížiť ich uhlíkovú stopu až o 39 %,“ doplňuje Martina Vajskebrová.

Po novom budú všetky plechovky z Prazdroja pre slovenský trh z trištvrtiny vyrobené z recyklátu. Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Vždy sa dá urobiť viac

Spoločnosť k plnej cirkularite obalov čiastočne vykročila už ohlásením odchodu od pivných PET fliaš v roku 2019 a v tejto oblasti podniká aj ďalšie kroky. Z pohľadu baleného piva je aj naďalej najšetrnejším obalom k prírode vratné sklo, ktoré v Prazdroji priemerne otočia až 22-krát pri priemernej návratnosti 98 %. Plechovky, ktoré z 97 % tvorí práve hliník, sa k nemu teraz vďaka zálohovaniu výrazne približujú. „Využitie možností, ktoré nový zálohový systém ponúka, pomáha výrazne znížiť celkovú environmentálnu stopu našich obalov. S rastúcou mierou zberu budeme postupne navyšovať aj obsah recyklátu. Ak by návratnosť plechoviek na Slovensku v súlade s plánom Správcu zálohového systému v najbližších rokoch narástla na 90 %, podiel recyklátu v plechovkách by mohol udržateľne dosiahnuť až 85 %,“ uzatvára Ivan Tučník.

Využitie recyklátu naprieč celým portfóliom plechoviek Prazdroja na Slovensku ďalší rok zníži ich celkovú uhlíkovú stopu o 39% Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Symbolické uzavretie kolobehu plechovky v praxi

· Výrobcovia nápojov majú možnosť odkúpiť [2] od Správcu zálohového systému vyzbierané plechovky v množstve, ktoré zodpovedá ich podielu na trhu.

· Plzeňský Prazdroj Slovensko takto odkúpené plechovky nechá spracovať do nového hliníkového plechu s minimálne 75 % podielom recyklátu.

· Tento plech Prazdroj v roku 2023 použije na výrobu pri telách všetkých nových plechoviek určených pre slovenský trh.

· Využitie recyklátu naprieč celým portfóliom plechoviek Prazdroja na Slovensku ďalší rok zníži ich celkovú uhlíkovú stopu o 6,700 ton CO2e [3].

· Vyšší podiel recyklovaného hliníka znamená úsporu ďalších 460 ton nového hliníka.

· Opakovane je takto možné recyklovať až 97 % hmotnosti každej plechovky.

· Od začiatku tohto roka Slováci v rámci zálohového systému prostredníctvom takmer 3000 zberných miest vrátili viac ako 750 miliónov použitých nápojových obalov. Celková miera zberu presiahla 70 %.

· Správca zálohového systému v súlade so zákonom očakáva v budúcom roku dosiahnutie minimálne 80% miery zberu jednorazových zálohovaných nápojových obalov uvedených na trh.

Záväzkom Plzeňského Prazdroja a všetkých jeho piatich pivovarov v Čechách aj na Slovensku je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030 Zdroj: Plzeňský Prazdroj

[1] Dopad na priemernú uhlíkovú stopu plechovky naprieč jej celým životným cyklom v porovnaní s rokom 2021 pred zavedením zálohového systému, bez zohľadnenia zmien v objeme predaných plechoviek. Úspora vychádza z navýšenia miery zberu a recyklácie zo 43 % na predpokladaných 80 % a navýšenie podielu recyklátu v tele plechovky zo 47 % na 75 %. Zdroj: analýza Verco Global pre Plzeňský Prazdroj Slovensko.

[2] za trhových podmienok

[3] v porovnaní s rokom 2021