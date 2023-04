Slovenské podniky a reštaurácie dlhodobo zápasia s vysokými cenami energií, od januára zdražela aj voda. Ak by situáciu riešili razantne, napríklad obmedzením chladenia v lete a podávaním výlučne nechladených nápojov, podľa prieskumu agentúry MNFORCE pre Plzeňský Prazdroj Slovensko by svoje návštevy podnikov obmedzilo až 81 % hostí.

Uzavretie teplej kuchyne by zapríčinilo pokles návštev u 71 % opýtaných, ktorí by chodili do reštaurácií menej alebo vôbec. Preto Prazdroj v spolupráci s expertmi z Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftom a ďalšími technologickými firmami hľadá pre podniky úsporné riešenia za použitia najmodernejších technológií. Spoločne zmerajú spotrebu energií a vody pri čapovaní piva a vyvinú šetrnejší výčap. Ten v budúcnosti slovenským podnikom usporí až 30 % energie pri čapovaní piva.



Plzeňský Prazdroj Slovensko sa vo svojom úsilí pomôcť podnikom púšťa do úplne novej oblasti. Tradičný výrobca a dodávateľ piva spolu s technologickými partnermi CIIRC ČVUT, Microsoft, Adastra a Smart Technology v rámci projektu s názvom „Smart výčap“ očipuje v 17 prevádzkach po celom Slovensku výčapné zariadenia a počas 12 mesiacov bude zbierať údaje o teplote a prietoku piva, vody aj spotrebe energií v jednotlivých častiach výčapu. Ich prevádzku bude monitorovať dohromady vyše 500 senzorov.

Ilustračné foto Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

To všetko v čase, keď sa podľa čerstvého prieskumu Prazdroja slovenské podniky spoliehajú na to, že tento rok sa situácia zlepší, v čo verí až 43 % z nich. V súvislosti s bežným chodom prevádzky však plánuje tento rok optimalizovať náklady 30 % podnikov a drvivá väčšina z nich, až 81 %, plánuje prispôsobiť chod prevádzky tak, aby ušetrili práve na energiách. „Pre celú gastronómiu sú rastúce ceny energií veľkou komplikáciou. Ale šetriť tým štýlom, že zhasneme, vypneme kuchyňu, kúrenie či naopak v lete vypneme klimatizáciu, nie je riešenie. Preto vítame iniciatívu Prazdroja, ktorá hľadá koncepčné a dlhodobé riešenie, ako podnikom pomôcť,“ hovorí Ivan Kubíček, spolumajiteľ bratislavskej reštaurácie Šnyt Beer & Restaurant, ktorá je prvým podnikom, kde experti senzory nainštalovali.



„Projekt Smart výčap sme iniciovali, aby sme prevádzkam nielen pomohli prežiť ťažké obdobie, ale zároveň priniesli riešenie, ktoré im dlhodobo zníži náklady. Meraním najprv získame dôležité dáta o spotrebe. Na základe nich potom spolu s partnermi inovujeme celú výčapnú technológiu a poskytneme ju podnikom. To všetko s cieľom podporiť pivnú kultúru na Slovensku,“ vysvetľuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.



Projekt sa zameria na celú „cestu“ čapovaného piva v podniku. „Doslova zröntgenujeme výčap a zmapujeme spotrebu energií v celom výčapnom vedení, počnúc uložením piva v pivnici alebo chladiacom boxe cez jeho teplotu a tepelné straty po ceste zo suda či tanku až po načapovaný pohár. Zameriame sa aj na spotrebu elektriny potrebnej na vychladenie vane, v ktorej sa chladia pollitre. Zároveň budeme sledovať a merať aj spotrebu vody počas celého procesu starostlivosti o kvalitu piva a pivného skla. Na základe získaných dát potom navrhneme také úpravy výčapu, aby sme prevádzkarom ušetrili náklady za vodu aj elektrinu. Pre hostí sa tým nič nezmení, kvalita piva zostane zachovaná, ale prevádzka ušetrí v rámci výčapu až 30 % energií. Pomôžeme znížiť uhlíkovú stopu v podnikoch a výsledný výčap tak bude maximálne šetrný k prírodným zdrojom,“ tvrdí Ivan Tučník, manažér pre oblasť udržateľnosti v Prazdroji.

Ilustračné foto Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Energetickú náročnosť výčapov a prietok vody, ktorá je spojená s výčapnou technológiou a starostlivosťou o sklo, dosiaľ v takejto šírke nikto nepreskúmal. V každom meranom podniku bude použitých takmer tridsať senzorov a zozbierané údaje sa budú následne posielať do cloudovej platformy v takej podobe, ktorá umožňuje ich ľahkú interpretáciu. Na základe analytických modelov bude jasné nielen to, aká je celková vodná alebo energetická stopa čapovaného piva, ale aj to, ktorá časť výčapu má na jej výšku najväčší vplyv.



Prvé výsledky meraní budú dostupné už v tomto roku, plné výsledky v polovici roku 2024. Energetická situácia aj napriek prechodnému zlepšeniu nebude ani v najbližších mesiacoch ľahká. Už teraz ale Prazdroj ponúka podnikom súbor odporúčaní, ako ušetriť. „Rovnako ako počas covidu, aj teraz sme okamžite zareagovali a prostredníctvom našich obchodných zástupcov radíme prevádzkarom, ako sa zorientovať v energetickej kríze. Nielen v tom, aká vládna pomoc sa ich týka, ale aj ako efektívne riadiť ekonomiku prevádzky, alebo ako pracovať s vybavením a technológiami, ktoré v podnikoch využívajú tak, aby zbytočne neplytvali. A okrem toho vyvíjame koncepčné riešenie, ktoré by im malo pomôcť dlhodobo a udržateľne,“ uzatvára Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre prevádzky a reštaurácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko.