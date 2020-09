Peter v posledných mesiacoch čoraz častejšie meškal do práce, poobede sa už od únavy nedokázal ani sústrediť. Nadriadení postupne prestávali tolerovať jeho znížený výkon. Pod hrozbou výpovede Peter absolvoval zdravotnú prehliadku, ktorá prezradila začínajúci únavový syndróm. Pri pátraní po spúšťači sa Peter s lekármi dostal do obdobia, kedy kvôli zvýšeným rodinným výdavkom začal vynechávať prestávky na obedy a jedol iba narýchlo kupované rožky s treskou. S gastrolístkami by k tejto situácii nemuselo dôjsť.

Ľuďom sa môže zdať návrh na nahradenie stravných lístkov peniazmi ako dobrý nápad. Je však známe, že Slováci vo všeobecnosti šetria hlavne na strave a gastrolístky ich vo veľkej miere motivujú, aby nevynechávali aspoň jedno hlavné jedlo denne. "Ak dáte ľuďom peniaze, kúpia si všetko možné, len nie dobré, teplé jedlo v reštaurácii, či aspoň kvalitné suroviny pre vlastnú kuchyňu. Obávam sa, že to v konečnom dôsledku povedie k zhoršeniu zdravia našej populácie," myslí si výživová poradkyňa Janka Trebulová. "Dlhodobý nízky energetický príjem a výpadok plnohodnotnej potravy môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Spočiatku len únavu a ospalosť, ale neskôr i ochorenia ako cukrovka, vysoký krvný tlak, či obezita.“

Dôležitý benefit

Plánmi vlády nie sú nadšení viacerí odborníci. Ako hovorí známa sociologička Silvia Porubänová stravné lístky sú dlhoročným zamestnaneckým benefitom, ktorý je v slovenských podmienkach doslova vžitý a je vnímaný ako samozrejmosť. "Príspevok na stravu v takejto forme vytvoril zvyk obedovej prestávky, teplých jedál mimo pracoviska, obvykle v spoločnosti kolegov, či známych. Obedová pauza je vítaná aj pre psychohygienu každého z nás. Niekto si vychutnáva samotný zážitok z jedla, pre iných je prínosná spoločnosť kolegov, konverzácia, humor, chvíľka na ´vypnutie sa´. Práve v časoch korony sme absenciu spoločenského aspektu stravovania pociťovali veľmi intenzívne a neblaho."

Fyzická i psychická pohoda

Sociologička zdôrazňuje aj potrebu kvality a pravidelnosti stravovania v prostredí, ktoré každému najlepšie vyhovuje. Aby výsledkom bola osobná pohoda, výkonnosť v zamestnaní a celková rovnováha. Zároveň pripomína, že prestávky v práci, vrátane obedovej, vyplývajú aj z faktu, že pre zamestnávateľa je podstatné udržiavať svojich pracovníkov v priebehu dňa vo fyzickej i mentálnej pohode, k čomu obedová pauza výrazne prispieva.

Sloboda výberu

Výživová poradkyňa Janka Trebulová sa v súvislosti s gastrolístkami zameriava na zdravotné riziká, ktoré by ich absencia mohla priniesť. Upozorňuje, že Slováci stále viac priberajú, čo je dôsledok aj nepravidelnej a menej hodnotnej stravy. Gastrolístky sú podľa nej rezervou, ktorú niektorí zamestnanci využívajú na preklenutie obdobia pred výplatou. Keďže ich možno využiť len na konkrétny účel, investíciu do kvalitnejšej stravy, či reštaurácie si nespájajú s utrácaním tak, ako keď platia skutočnými peniazmi. Pritom pestrosť a kvalita jedla sú rovnako dôležité ako pravidelnosť. "Keď do auta dávate dobrý benzín, vydrží viac a funguje lepšie. Prečo to tak nerobíme aj s ´palivom´ pre telo?,“ pýta sa.