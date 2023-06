Okrem diania na dostihovej dráhe bude pripravený aj bohatý sprievodný program s množstvom atrakcií pre deti aj dospelých.

„Prípravy na najdôležitejší míting úvodnej časti sezóny sú v plnom prúde. Na štartových listinách je 88 koní z piatich krajín, každému účastníkovi chceme vytvoriť tie najlepšie podmienky na optimálny výkon. Veľkú pozornosť preto venujeme dostihovej dráhe, nezabúdame však ani na divákov. Veríme, že nám bude priať počasie a návštevníci si prídu užiť nedeľné popoludnie v hojnom počte. Keďže k dostihom neodmysliteľne patrí aj elegancia a noblesa, pre dámy a ich ratolesti sme pripravili súťaže O najelegantnejšiu dámu v klobúku a Detský klobúčik. Na záver dňa sa bude žrebovať tombola, v ktorej hlavnou cenou je víkendový zájazd do Paríža pre dve osoby od CK DAKA,“ priblížil riaditeľ Závodiska, š.p. Ladislav Molnár.

Ilustračné foto Zdroj: Zenon Kisza / Závodisko

Športovým ťahákom je najmä päť medzinárodných zápolení najvyššej kategórie. V Cene LOKO TRANS s.r.o. - 31. Cene Arvy (pre 3-ročné kobyly na 1800 metrov o 10 000 € plus majiteľské a chovateľské prémie) sú štartové boxy zaplnené do posledného miesta a nebudú v nich chýbať medailistky Jarnej ceny kobýl na čele so suverénnou víťazkou FESCHANDOU. Slovenských zástupkýň je na štartovej listine sedem a v jarnej klasike si z nich najlepšie počínala domáca odchovankyňa BLUE RIVER zo stajne Caruso.

Značka LOKO TRANS s.r.o. sa v 39. Cene Scottish Rifla (pre 4-ročné a staršie kone na 1800 metrov o 13 000 € plus majiteľské a chovateľské prémie) objaví nielen ako reklamný partner, ale v jej drese uvidíme aj dvojicu ikonických reprezentantov stajne. Už 11-ročný IDEAL APPROACH sa na štart tohto testu postaví po siedmy krát a obhajuje minuloročné víťazstvo. SHABANA sa do Bratislavy vracia po vynikajúcej vlaňajšej sezóne, keď v Starom háji pri štyroch vystúpeniach ani raz neprehrala. Zdatnými súpermi pre nich budú pri dvoch tohtoročných štartoch nezdolaná ZARIYANNKA zo subjektu LOKOTRANS Slovakia CZ a čerstvý premiant Velkej květnovej ceny z Prahy IGNACIUS REILLY v sedle s Václavom Janáčkom. Z trojice domácich reprezentantov sa dosiaľ najvyššími formami prezentoval QUESSIGNY z Meridian SK, víťaz Jarnej míle.

Tucet trojročiakov figuruje na štartovej listine Ceny LOKO TRANS s.r.o. – 38. Starohájskeho kritéria (pre 3-ročné kone na 2000 metrov o 10 000 € plus majiteľské a chovateľské prémie). Nechýba víťaz klasickej Veľkej jarnej ceny MANATAN z PD Senica, druhá v českej Jarnej cene kobýl SHINING SKY, či štvrtý v českej Veľkej jarnej cene BIRIATOU.

Veľký záujem prejavili realizačné tímy aj o štart v 39. Cene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (pre 3-ročné a staršie kone na 1200 m o 17 000 € plus majiteľské a chovateľské prémie), kde dokonca nevďačné miesto náhradníčky pod čiarou vyšlo na maďarskú VAIN HOPE. Až štyroch svojich zverencov nominoval domáci tréner Marián Štangel, medzi nimi aj premiantku Prípravnej ceny SANDY ROSE. Kvalitné zahraničné formy však hovoria v prospech českých zástupcov: vlani v Cene Ministerstva druhého WORTH CHOICE, víťaza tohto testu zo sezóny 2021 JIR SUN, medzičasom prevereného na nemeckej Listed scéne, či minuloročného premianta Svatováclavskej ceny HELP. Internacionálnu zostavu dotvára maďarský sériový víťaz SURPRISE OF EASTER a poľský zástupca BOY CHARLTON s ostrieľaným jazdeckým veteránom Williamom Mongilom, ktorý má na konte vyše štyri desiatky grupových triumfov na európskych dráhach. Domáce farby aj slovenský chov bude reprezentovať populárny beluš GENTLEMAN JACK, ktorý vlani v najvýznamnejšom šprinte sezóny finišoval na fantastickom treťom mieste.

Ilustračné foto Zdroj: Zenon Kisza / Závodisko

Vyvrcholením sviatočného dostihového programu bude 39. Veľká cena Slovenska spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. (pre 4-ročné a staršie kone na 2400 metrov s dotáciou 27 000 € plus majiteľské a chovateľské prémie). Pri neúčasti prvých dvoch v cieli minuloročnej edície Opasana a Cape Crown sa zraky domácich priaznivcov budú upierať najmä na premianta Veľkej májovej ceny ORRY-ho zo stajne Meridian SK. Jeho jazdec a súčasne tréner Jaroslav Línek ešte vo svojej bohatej kariére Veľkú cenu Slovenska nevyhral, má tak silnú motiváciu uspieť. Stajňu BORMANN bude zastupovať MEDELIN a druhá kobyla v poli STRATOSFERIC zastupuje stajňu MPL Racing. Tradične silný český kontingent obsahuje o. i. aj vo francúzskej konkurencii ostrieľaných AIGLE VAILLANT zo stajne Lokotrans a ROYAL RIGHT vo farbách Jany Dufkovej. Do okruhu favoritov sa istotne zaradia aj trojnásobný klasický víťaz, derby-hrdina GASPARINI a premiant Zlatého pohára z uplynulej sezóny REX OF THUNDER.

„Turf-gala opäť prináša do Bratislavy top kvalitu plnokrvníkov z regiónu strednej Európy. Veríme, že slovenské kone sa v silnej medzinárodnej konkurencii nestratia a potešia výkonmi svojich majiteľov aj priaznivcov na tribúnach. Kvalita štartujúcich koní a jazdeckého obsadenia je tou najlepšou pozvánkou do Starého hája, “ dopĺňa vedúci marketingu Závodiska, š.p. Ján Valtýni. „Prvé z ôsmich dostihov v nedeľu 4. júna štartujú o 14-tej hodine. Brány závodiska sa otvárajú už o 12:00 hod. Vstupenky sa dajú zakúpiť aj on-line na webe zavodisko.sk. Pre tých, ktorí chcú to najdôležitejšie z Turf-gala sledovať z pohodlia domova, je tu prenos na RTVS :Šport od 15:30 do 17:00 hod.“