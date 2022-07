Stále počúvame, aké je dôležité chrániť svoju pokožku pred ostrým slnkom. Napriek tomu, netreba zabúdať aj na naše potraviny, ktoré sa pod vplyvom vysokých teplôt kazia. Predsa len, to posledné, čo v lete potrebujeme, sú tráviace ťažkosti. Ak teda chcete svoje jedlo ochrániť, prečítajte si pár tipov, ako na to.

O akom jedle hovoríme?

Nie každá potravina je citlivá na teplo devastujúcim spôsobom. Na isté druhy by ste si však mali dať špeciálne pozor. Ide napríklad o mäso, ovocie, zeleninu a mliečne produkty. Pozor aj na majonézové šaláty, vajcia, torty alebo zmrzlinu.

Ak sa nachádza vo vašej nákupnej taške niečo z tohto zoznamu, venujte pozornosť aj uskladneniu.

Pri nesprávnej manipulácií môžete okrem hnačky nevedomky ochorieť aj na salmonelózu. Tá bude v tráviacom trakte pretrvávať ešte niekoľko týždňov a prinesie so sebou nežiadúce príznaky. Spolu s jedlom si kupujete riziko, tak mu nedovoľte narobiť problémy.

5 pravidiel správneho transportu

Osvojte si týchto pár zvykov, ako presunúť potraviny do chladničky rýchlo a efektívne. Minimalizujete tak možnosť ich skazenia a nepríjemných tráviacích problémov.

1. Výber jedla

Pri výbere potravín by ste sa mali zamerať na tie, ktoré nemajú blížiaci sa dátum spotreby. Niektorí predajcovia ich zvyknú ponúkať za lákavejšiu cenu, no v lete to netreba riskovať. Zamyslite sa aj nad miestom, kde tovar kupujete, a hygienou, ktorú obchod dodržiava. Vyhnite sa jedlu pripravovanému na trhoch, alebo ovociu predávanom pri ceste.

Oficiálne obchodné reťazce podliehajú prísnym hygienickým štandardom, ktoré vám poskytujú čiastočnú záruku.

2. Balenie

Nie je novinkou, že väčšina potravín je dopravená na Slovensko z veľkej diaľky. Práve z tohto dôvodu je dôležité pozorovať spôsob balenia. Dajte si pozor, aby boli konzervy dobre uzavreté, obaly neporušené. Ak nakupujete ovocie vopred zabalené v sáčkoch, skontrolujte jeho povrch.

Ideálne je vyhliadnuť si slovenských výrobcov. Nielenže podporíte domáci trh, budete mať aj istotu, že suroviny neboli vopred príliš konzervované.

Potraviny sa vo všeobecnosti kazia kvôli fyzickým deformáciam, no aj kvôli baktériám a plesniam. Ak ich dokážete spozorovať ešte v obchode, ušetríte si peniaze a zdravie.

3. Rovno domov

Možno zvyknete po nákupoch zájsť ešte na kávu alebo do mesta, no to vám odporúčame zmeniť. Ak necháte potraviny určené do chladného prostredia v rozhorúčenom aute, vystavujete ich znehodnoteniu. Okrem toho si vyhraďte miesto v chladničke dopredu, aby ste doma nestrácali čas jej reorganizáciou.

4. Chladiace tašky

Najlepší spôsob, ako preniesť kúpené suroviny v relativne dobrom stave, sú chladiace tašky. Alternatívou sú termoboxy, vhodné aj na cestu na dovolenku. Jedlo udržia v chlade a vy si môžete vydýchnuť. Výhodou je, že sa vyrábajú v rôznych objemoch, takže môžete prispôsobiť veľkosť svojmu autu. Ak máte o chladiaci box záujem, môžete ich aktuálne nájsť aj v Billa letáku v rôznych prevedeniach.

5. Načasovanie

Nemusíme vám vysvetľovať, ako vyzerajú obchodné reťazce počas rušných hodín. Všade sú ľudia, rady sú nekonečné. Zbytočné čakanie pri pokladni by nemalo byť dôvodom, prečo sa jedlo pokazí. Dá sa to nejako ovplyvniť? Podľa štatistiky vieme, že ľudia najčastejšie robia rodinné nákupy v sobotu doobeda.

Ak je to možné, zvoľte si iný deň počas týždňa, kedy spravíte veľký nákup. Taktiež odporúčame vybrať ranné alebo večerné hodiny, kedy je vonkajšia teplota nižšia, ako na obed.

Ako na to v kuchyni

Nie je to len o transporte jedla. Dôležitú úlohu zohráva aj správna konzumácia a spracovanie. Prečítajte si niekoľko “zákonov hygieny”, ktoré vám zabezpečia istotu.

● Udržiavame hygienu rúk a čistou nádob.

● Snažíme sa dojesť jedlo s končiacim dátumom spotreby, aby sme ho neprešvihli.

● Potraviny skladujeme v osobitných nádobách.

● Mäso pred zmrazením dôkladne umyjeme.

● Potraviny netlačíme nadoraz do chladničky, necháme im priestor.

● Rozmrazené mäso naspäť nezmrazujeme.

Na záver

Nenechajte svoje staré zlozvyky narušiť harmóniu letných dní. Veríme, že si toto leto vychutnáte v plnom zdraví, s jedlom, ktoré milujete.