Povedomie o účinkoch alkoholu, resp. alkoholických nápojoch ako takých, je u nás už roky na nízkej úrovni. Vieme, že alkohol nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy, rovnako by sa mu mali vyhýbať aj šoféri. Je tiež známe, že ho nemáme piť na antibiotiká. Traduje sa, že malé pivo je menšie zlo a vytriezvieme z neho rýchlejšie, ako keď si dáme pohárik vodky, a preto po pive môžeme šoférovať už za pár minút, alebo že keď sa dobre najeme, prípadne si dáme lyžicu oleja, vydržíme piť viac.

Mäkký a tvrdý alkohol je mýtus

Jedným z najväčších omylov je rozdeľovanie alkoholu na mäkký a tvrdý. „Či vypijete pohár vína, malé pivo alebo pohárik vodky, prijmete vždy rovnaké množstvo alkoholu. Alkohol je totiž len jeden. Navyše jeho odbúranie nijako neurýchlite. Pečeň si s jednotkou alkoholu, čo je približne 10 gramov alkoholu, poradí zhruba za hodinu, nech už robíte čokoľvek. Pre lepšiu predstavu – rovnaký obsah alkoholu má 1 deci vína, 2,5 deci piva a 3 centilitre vodky. Dá sa teda povedať, že nezáleží na tom čo pijete, ale koľko toho vypijete,“ vysvetľuje najrozšírenejší mýtus o alkohole Tomáš Huba z Fórum Pi s rozumom (FPSR).

Takže jedno tvrdenie už máme vyvrátené. Ako je to ale napríklad s miešaním rôznych druhov alkoholu? Bude opica menšia, keď začneme pitím svetlého alkoholu a tmavý si necháme na neskôr? Ako sa dá urýchliť odbúravanie alkoholu a čo to vlastne ten alkohol je?

