Iba Republika piva sa môže pochváliť unikátnou vecou – pivo tu rastie na stromoch. A nie je to hocijaké pivo, lež svetovo uznávaný Budweiser Budvar z českého národného pivovaru a zároveň národného podniku v Českej republike, z Budějovického Budvaru. Takýto status prináša so sebou aj zodpovednosť, a preto je Budějovický Budvar zároveň ambasádorom českej pivnej kultúry doma aj vo svete. V praxi to znamená napríklad zachovávanie pivných tradícií alebo ukazovanie správneho prístupu ku kvalite piva či k jeho podávaniu. A k pivným tradíciám patrí aj tradičný postup a výroba z tradičných surovín. Preto sa Budweiser Budvar už vyše sto rokov varí z mäkkej vody z artézskych studní pod pivovarom, z celých hlávok žateckého chmeľu a z moravského jačmenného sladu a v ležiackych tankoch zreje dostatočne dlhý čas na to, aby vznikli chuťovo vyvážené ležiaky Budweiser Budvar Original – svetlý ležiak, Budvar 33 – horký ležiak, Budvar Tmavý – tmavý ležiak, Budvar Výčepní – „light desiatka“, Budvar Nealko a Budvar Reserve - exkluzívny 200 dní odležaný svetlý ležiak.

Ambasádor českého pivovarníctva teraz na Slovensko posiela svoje Pozdravy z Republiky piva a všetkých svojich priaznivcov a priateľov pozýva do krajiny, kde pivo rastie na stromoch. Príďte si aj vy vychutnať svoj obľúbený vychladený Budvar a zabaviť sa spolu s priateľmi!

- Stretneme sa v Bratislave na Dulovom námestí.

- Privítame vás od štvrtka 12.augusta od 16:00 hod až do nedele, 15. augusta do 16:00.

- Pivo na stromoch nie je zďaleka jediné prekvapenie. Pri kvalitnom Budvare sa dobre zabavíte a môžete aj niečo vyhrať.

