Také je moderné umenie svetoznámeho umelca Ašot Haasa. Jeho jedinečné diela si môžete pozrieť v bratislavskej Inchebe na výstave RESONANCE OF LIGHT.

Úlohou umenia je vyvolať v divákovi emócie, zanechať príjemný pocit. Umelec Ašot Haas so spoločnosťou KVANT prináša do bratislavskej Incheby vizuálno - interaktívnu výstavu, ktorá spája výtvarné umenie s vedou a technológiou RESONANCE OF LIGHT. Výstava, ktorá je skvelou príležitosťou ako sa odreagovať, je súčasťou prestížneho medzinárodného umeleckého projektu Biela noc.

V súčasnej zložitej spoločenskej situácii mnohí z nás hľadajú akýsi únik od každodennosti, spestrenie voľných chvíľ a rozptýlenie v podobe nových zážitkov. Zahĺbiť sa do moderných diel veľkolepej výstavy vytvára čas na únik od svojich myšlienok i každodenných stereotypov.

Ilustračné foto Zdroj: Biela Noc / kredit Martina Mlčúchová mmmlivephoto

Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku Biela noc trvá od 17. septembra do 3. októbra a dovtedy môžu návštevníci vidieť výstavu Ašota Haasa v čase od 14:00 do 24:00. Výstava RESONANCE OF LIGHT však ponechá brány Incheby otvorené pre verejnosť až do 17. novembra v čase od 14:00 do 19:00. Samozrejme v prípade, že to opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu dovolia, výstavu si pozriete na rozlohe viac ako 300 metrov štvorcových v odvetrávaných priestoroch. Vďaka poctivým opatreniam si každý nadšenec umenia môže dopriať dávku kvalitného umenia s maximálnou opatrnosťou. A tak je výstava vhodnou príležitosťou na stretnutie s priateľmi, či na strávenie príjemného času manželom či s manželkou.

Veľkolepá výstava po úspešnej prezentácií vo Frankfurte nad Mohanom prináša slovenskému divákovi silný zážitok. Spojenie výtvarných diel realizovaných pomocou najmodernejších technológii a materiálov s prepojením svetla a zvuku si podmaní nadšencov, ktorí dokážu oceniť súčasné umenie. Umelec vníma umenie ako niečo, čo vzniká na základe citových zmyslov, hodnôt ako je hudba a divadlo. „Umenie by malo prinášať pocity, pohľady, názory na aktuálnu dobu, v akej sa nachádza. Je to veľmi podstatné pre našu existenciu. V podstate, ak by sme prestali potrebovať či vnímať veci, ktoré vznikajú na základe citových hodnôt, stanú sa z nás stroje,“ hovorí Ašot Haas, ktorý získava inšpiráciu z kníh, v rôznych reáliách, či od samotných ľudí.

Ilustračné foto Zdroj: Biela Noc / kredit Martina Mlčúchová mmmlivephoto

Inšpiráciou sú mu aj cudzie krajiny a ich kultúry. Zaujímajú sa o rôzne teórie, ktoré si viac-menej nevšímame, pripadne ich nevnímame, ako napríklad teória zlatého rezu, Fibonacciho postupnosti alebo samotná teória „pí“ a nekonečné číslo.

Autor v 7 inštaláciách pracuje s viacerými princípmi, ktoré počítajú s divákom a jeho zásahmi. Tešiť sa môžete na svetelné laserové mutácie reagujúce na váš pohyb, ďalej na posun zvuku pomocou svetelného laseru či na virtuálny pohyb diel samotných.

Ilustračné foto Zdroj: Biela Noc / kredit Martina Mlčúchová mmmlivephoto

Vizuálny umelec Ašot Haas s bohatou umeleckou minulosťou má cit pre umenie a v divákoch dokáže vzbudiť silné emócie svojou tvorbou. Patrí k jedným z najúspešnejších autorov svojej generácie. Vo svojich nadčasových dielach spája reálny svet s virtuálnym prostredníctvom nových materiálov a technológií. Kľúčovým pre jeho tvorbu je narábanie s priestorom a jeho premenami, ktoré realizuje súbežne vo výtvarných oblastiach od maľby, grafiky, sochárstva, cez kybernetické a interaktívne umenie až po videoart. Je nositeľom prestížneho ocenenia Cena Galérie NOVA: Sklo 2007 a víťazom medzinárodného filmového festivalu IFF Bratislava 2006 v kategórii krátkometrážna tvorba za film "MOTHER WIT". So spoločnosťou KVANT získal 2. miesto na ILDA Awards/Prolight + Sound. Svoje diela prezentoval na početných slovenských a zahraničných výstavách v Európe, Ázii či USA.