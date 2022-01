Potraviny KRAJ opäť získali medzinárodné ocenenie „Priateľ zákazníkov“

Potraviny KRAJ získali už po druhýkrát prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré udeľuje organizácia ICERTIAS za vynikajúci vzťah firmy so svojimi zákazníkmi. KRAJ sa aj v roku 2022 môže pochváliť ocenením „Priateľ zákazníkov“ (Customers' Friend – Because It’s You We Care About).