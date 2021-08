Leto je pre nás neoddeliteľne spojené s cestovaním a výletmi. Určite sa vydávate na cesty a niektoré z nich vedú aj po Slovensku. Naša krajina stojí za preskúmanie a či sa už vyberiete za krásami prírody alebo historickými pamiatkami, nebudete mať problém vybrať si.

Za peknými výhľadmi sa nemusíte len štverať na vysoké kopce. Mnohé sa ponúkajú už cestou, z pohodlia auta alebo zo sedadla motorky. Na takých úsekoch vás poteší, keď sedíte na sedadle spolujazdca a nemusíte sa sústrediť na vozovku, ale môžete sa kochať napríklad peknou prírodou. Často vás tiež podnietia nájsť miesto, kde môžete bezpečne zastaviť, aby ste si výhľad zvečnili. Ale v každom prípade, je to parádna jazda.

Ak na Slovensku poznáte cesty s krásnym výhľadom alebo ich máte dokonca aj odfotené, máte šancu vyhrať poukážku na palivo v hodnote 70 €. Shell totiž zostavuje rebríček tých najkrajších výhľadov z ciest na Slovensku. Zapojte sa aj vy do Parádnej jazdy a pošlite svoj tip na cestu s výhľadom na hory, lesy, pamiatky, jazerá či mestá. Čas nominovať cesty do rebríčka máte do 25. 8., preto majte na výletoch oči otvorené. Možno vás na letných cestách ešte nejaký top výhľad prekvapí.

Najlepšie bude, ak výhľad z cesty aj odfotíte. V tom prípade k fotke nezabudnite dopísať, kde možno túto scenériu nájsť. Svoje tipy na miesta však môžete posielať aj bez fotografií. Zo všetkých tipov potom vznikne zoznam TOP 10 slovenských ciest s najkrajším výhľadom a 10 z vás získa ako odmenu poukážku na nákup paliva Shell.

Zapojíte sa jednoducho tým, že svoj tip alebo aj fotku vložíte ako komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Shell Slovensko alebo ho pošlete e-mailom na [email protected].

Určite však nezabudnite napísať, kde presne sa miesto nachádza.

Svoje tipy posielajte do 25. 8. 2021.

Podrobné pravidlá súťaže nájdete aj na stránke Shell k projektu Parádna jazda.