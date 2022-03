Najčastejšie prepukne okolo 20. roku života, no v podobe akútneho výsevu sprevádzaného svrbením, praskaním a olupovaním kože nie je zriedkavá ani u detí vo veku do 6 rokov. U detí okolo 12 roku života býva psoriáza diagnostikovaná už ako chronické ochorenie, ktoré je typické striedaním bezpríznakových období a akútnych fáz. Nezriedka sa k nej pridruží aj takzvaná psoriatická artritída - chronický zápal kĺbov sprevádzaný bolesťami a ťažkosťami s pohybom.

Vonkajšie prejavy psoriázy okolie pozná len ako fľakatú pokožku s belavými šupinami, na prvý pohľad jej stav pripomína hojacu sa popáleninu. Chorý žiaľ pozná aj druhú stranu mince – svrbenie a citlivosť pokožky, ktorej sa denne musí podriadiť a navyše pohľady všetkých naokolo. Práve tie pohľady a jemné náznaky prekvapenia okolia sú tým, čo pacientom trpiacim psoriatickou dermatitídou nepridáva na psychickej pohode.

Mnoho ľudí trpiacich psoriázou sa hanbí za svoje ruky, kolená, lakte, líniu vlasovej pokožky – za časti tela, ktoré psoriáza najčastejšie postihuje. Krátke rukávy a nohavice sú pre nich aj v najväčších horúčavách tabu a vyhýbanie sa pohľadom a fyzickému kontaktu majú natrénované na poloprofesionálnej úrovni.

Nechceme, aby to znelo až príliš dramaticky, no keď navštívite akékoľvek fórum či platformu, kde ľudia o svojom probléme so psoriázou rozprávajú, pochopíte jej hĺbku. Hĺbku izolácie, nízkeho sebavedomia a sebahodnotenia a aj širokú paletu psychických problémov, ktoré má neustále vyhýbanie sa kontaktu za následok.

Vo svete, kde hrá dokonalosť prím...

...ste pomyselným „škaredým káčatkom“. Ste stigmatizovaní na viditeľných častiach tela a často nemáte chuť ani energiu čeliť zvedavým pohľadom a otázkam okolia. Ako pacient viete, že psoriáza sa vyliečiť nedá. Dajú sa však efektívne tlmiť jej prejavy a je možno udržať ich na uzde až do takej miery, že vás choroba neoberá o pohodlie a nebije do očí. Nad všetkými modernými a premyslenými spôsobmi liečby je jeden, ktorý sa praktizuje desiatky rokov s fantastickými výsledkami v nenápadnej obci na západnom Slovensku.

Kúpele Smrdáky sú absolútnym európskym unikátom. Sústredia sa na liečbu neinfekčných kožných ochorení a evidentné zlepšenie stavu pokožky je darček, ktorý si po kúpeľnom pobyte v Smrdákoch odnáša viac, ako 95 % pacientov. Výsledky nie sú chvíľkové – z efektu sa pacienti tešia pol až trištvrte roka.

Zázraky sa dejú vďaka vode, ktorá obsahuje tak veľa dezinfekčného, zápal a baktérie hubiaceho sírovodíka, že je nutné riediť ju na liečebné účely. Prejdime na čísla. Voda v Kúpeľoch Smrdáky má koncentráciu 680 mg sírovodíka na 1 l. Pre porovnanie – ostatné liečivé pramene sa môžu pýšiť hladinou tohto liečivého zázraku, ktorá nepresiahne 30 mg/l. To robí túto menej známu kúpeľnú destináciu čoraz zaujímavejšou. Je voľbou pre tých, ktorí sú už unavení z nekonečného skúšania krémov, liekov a prístupov, ktoré by mohli ich stav zlepšiť.

