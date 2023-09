Posledné preteky seriálu Behaj lesmi pritiahli do Štiavnických vrchov viac ako 1100 bežcov

Prvou dobrou správou dňa bolo pre bežcov nádherné slnečné počasie. Ako prví si trať vyskúšali najmenší pretekári, ktorých bolo presne 237. Do cieľa sa dobiehalo po štyroch, s plačom či prstom v nose alebo na ramenách rodičov. Detské preteky, ktoré zastrešujú lekárne Dr. Max ponúkli trasy dlhé 100, 500, ale aj 1000 metrov.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Na pravé poludnie odštartoval už tradične charitatívny beh JOJ Šport Run s dĺžkou 5 kilometrov, ktorý zvládne celá rodina. Bežci tohto behu prispievajú na neziskovú organizáciu Ipčko.sk, bezplatnú internetovú linku dôvery pre mladých ľudí, ktorú môže využiť ktokoľvek, kto sa cíti zmätený, slabý alebo sám. Vďaka pretekárom JOJ Šport Run sme vybrali presne 2784 eur! Z toho 500 eur prispieva partner Behaj lesmi ZATOPEK CONSULTING. Ďakujeme!

Po obede už tradične štartujú dva hlavné behy.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Ako prvé boli na programe preteky s trasou dlhou 20 km, ktoré odštartoval jednateľ spoločnosti Orlen Jaroslav Kotora. Orlen je partnerom dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o to, aby na trasách všetko fungovalo. Víťazov dlhej trasy sa stal Ivan Došek s časom 01:28:34 a zo žien Lucia Kuzmová s časom 01:47:51.

Ďalšími pretekmi je dobre známa Lesnícka 13, ktorú zastrešujú LESY Slovenskej republiky. Na trasu vybehlo bezmála 400 bežcov. Zároveň si túto trasu zvolil Slovenský atletický zväz ako Majstrovstvá republiky v horskom behu, takže pretekári bežali s elitnými bežcami. Víťazom sa stal Pavol Orolin s časom 00:48:46 a zo žien trase kraľovala Katarína Pejpková s časom 00:54:31.

V medzičase mohli bežci a ich fanúšikovia zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v stanovom mestečku.

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

V stánku lekární Dr. Max V stánku lekární Dr.Max si mohli nechali vyšetriť pľúca spirometrom či im personál urobil taping, prípadne k dispozícií boli aj vitamíny. Mohli si otestovať bežeckú obuv švajčiarskej značky On alebo strieľať na bránku v stánku Orlen či sa odfotiť vo fotokútiku AAA AUTO. Ako bonus našli všetci bežci vo svojom štartovnom balíčku pamätnú medailu od Českej mincovne.

Hlavným partnerom ekológie sú aj tento rok lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka lekárňam Dr. Max zadarmo. Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovačkách do nich dostanú nápoj. Jednou z ďalších aktivít je ekologické značenie trás, ktoré je 100% rozložiteľné v prírode.

Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partnerom Lesmi Slovenskej republiky za každého jedného bežca strom. To znamená, že za celú sériu pribudne do slovenských lesov presne 7122 nových stromčekov!

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Sobotné preteky v Štiavnických vrchoch boli naozaj zlatým klincom pre celú sezónu 2023. Titul Šestorákov (tí, čo odbehli všetkých 6 pretekov Behaj lesmi) si domov odnášalo rekordných 193 bežcov! Titul Lesov Pán pre dlhú trať si odniesol dobre známy Ivan Došek a pre krátku trať Marek Tabernaus. Lesov Pani pre dlhú trať sa stala Veronika Neumannová a pre krátku trať Eliška Klepková.

Seriál Behaj lesmi a partner pretekov lekárne Dr.Max po úspešnom projekte, kde spoločne rozsvietili Čičmany pridali v tomto roku ďalšiu spoločensky zodpovednú aktivitu. Tento rok spoločne realizujú projekt výsadby zelene v jednom z najviac znečistených miest na Slovensku - v Ružomberku (v blízkosti jednej z lokalít tohtoročných pretekov Behaj lesmi).. Šek v hodnote 13 000 euro prevzal od zástupcu lekární Dr. Max Jaroslava Kypra (Chief of Operations) pán Ing. Róbert Kolár, ktorý je zástupcom primátora mesta Ružomberok. Dúfame, že sa tak mesto posunie zase o krok ďalej!

Ilustračné foto Zdroj: Dr. Max

Sezóna 2023 bola rekordná vo viacerých smeroch. Počet účastníkov bol 7122. Celková suma vyzbieraná na charitatívne účely činí 15 325 eur a bežali sme v šiestich nádherných lokalitách. Behaj lesmi sa pre tento rok lúčia, ale už teraz je známe, že v tom budúcom roku sa je na čo tešiť. A kto vie, možno príde aj nová lokalita!