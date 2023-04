„Ideálne je, ak veľkonočné výdavky vykryjete len z príjmov v danom mesiaci, prípadne z vytvorenej rezervy na udalosti, s ktorými počas roka počítate,“ odporúča Linda Valentín z PARTNERS. Dodáva, že ak si počas roka vytvárate rezervu na ročné výdavky, mali by ste mať na tieto sviatky peniaze pripravené. Pokiaľ si rezervu netvoríte v dostatočnej výške, je lepšie sa v určitých výdavkoch uskromniť.

DRAHŠIA VEĽKÁ NOC AJ TENTO ROK

Oproti minulému roku sa treba pripraviť na to, že pri nákupe na sviatky jari bude potrebné siahnuť hlbšie do vrecka. Asi najväčším výdavkom domácnosti budú potraviny. „Výdavky na veľkonočný stôl sa môžu hýbať okolo 150 eur, pričom najdrahšou položkou sú mäsové výrobky (šunka, saláma, údené mäso) a vajíčka,“ upozorňuje Linda Valentín. Podľa nášho nákupného zoznamu je najväčšie zdraženie pri vajíčkach a chlebe, ktorých cena sa takmer strojnásobila. Citeľný nárast cien zaznamenávame aj pri nápojoch, najmä alkoholických. Naopak, ceny sa takmer nezmenili pri základných ingredienciách na pečenie, ako sú múka, cukor, vanilínový cukor. Dokonca pri masle a kypriacom prášku sme si všimli zníženie cien. Celkovo nás veľkonočný nákup môže vyjsť aj na 280 eur vrátane dekorácií a výslužky pre šibačov. Počítať treba aj s výdavkami na cestovanie za rodinou.

NÁKUP JE DOBRÉ SI NAPLÁNOVAŤ

Odborníci na financie odporúčajú vytvoriť si nákupný zoznam a plán celkových výdavkov. „Držte sa pripraveného zoznamu a vyhradeného rozpočtu. Dávajte si pozor, aby ste nepodľahli rôznym lákadlám a akciám v obchodoch,“ radí Linda Valentín. Čím obdarovať šibačov? „Rozhodnutie je na každom z nás. Čokoládová výslužka sa však minie do ďalšieho dňa, zatiaľ čo tá finančná môže potešiť aj o niekoľko rokov neskôr, pri správnom investovaní dokonca vo vyššej hodnote,“ vysvetľuje.

Tip Lindy Valentín z PARTNERS: Vyšibané peniaze

• Aj tu platí základný finančný princíp – ideálne finančné miery 10 : 20 : 30 : 40.

• Rodičia môžu deti učiť, ako narábať s peniazmi, už od útleho veku.

• Ak si malý šibač vyšibe napríklad 100 eur, rodičia ho môžu jednoducho nasmerovať, aby minul len 40 eur (teda 40 %), 10 eur (10 %) aby odložil do pokladničky, 20 eur (20 %) môže dať priamo rodičom, aby mu ich zainvestovali.

• Keďže nespláca úvery, zvyšných 30 % = 30 eur môže rozdeliť medzi to, čo minie hneď, to, čo dá do pokladničky, a to, čo mu rodičia zainvestujú.

VEĽKONOČNÝ NÁKUPNÝ ÚČET

2022 2023



Veľkonočné koláče – nákup na pečenie veľkonočného barančeka a troch druhov koláčov:

· múka (3 kg) 2,37 € 2,67 €

· cukor (1 kg) 1,09 € 1,39 €

· vajíčka (20 ks) – podstielkový chov 3,78 € 6,58 €

· maslo (0,5 kg) 5,58 € 3,98 €

· margarín (0,5 kg) 2,58 € 3,98 €

· kypriaci prášok (3 ks) 0,69 € 0,51 €

· vanilínový cukor (3 ks) 0,66 € 0,57 €

· džemy (1 ks) 2,99 € 3,99 €

· čokoláda (300 g) 1,49 € 2,97 €

· orechy (0,5 kg) 6,48 € 8,45 €

· ozdoby (1 druh) 1,69 € 1,99 €

· papier na pečenie (1 bal.) 1,55 € 2,15 €

SPOLU: 30,95 € 39,23 €



Veľkonočný stôl – zemiakový šalát, studené misy, jednohubky:

· zemiaky (2 kg) 1,89 € 1,95 €

· majonéza (650 ml) 2,67 € 4,47 €

· zelenina na zemiakový šalát (800 g) 2,38 € 2,69 €

· vajíčka: šalát a misa (20 ks) – 3,50 € 9,58 €

podstielkový chov

· údené mäso (1 kg) 8,69 € 8,90 €

· klobásy (1 kg) 9,90 € 10,95 €

· šunka a saláma na misu 12 € 13,00 €

· syry na misu 10 € 12 €

· chlieb (1 kg) 1,19 € 3,50 €

· rožky (20 ks) 2,0 € 2,60 €

· maslo (125 g) 1,89 € 2,09 €

· horčica 1,09 € 1,09 €

· chren 0,95 € 0,95 €

· kyslé uhorky, čalamáda, papriky 5 € 5,50 €

· zelenina a ovocie 15 € 17 €

· nealko nápoje 15 € 17,50 €

· alkoholické nápoje 30 € 33 €

SPOLU: 122,90 € 146,77 €



Veľkonočná dekorácia:

· veľkonočné vajíčka 7 € 8,49 €

· veľkonočný veniec 15 € 18 €

· veľkonočné servítky 2 € 2,49 €

· veľkonočná výzdoba 15 € 17 €

(kuriatka, zlatý dážď, bahniatka...)

SPOLU: 39 € 45,98 €



Výslužka pre šibačov:

· korbáč a stužky na korbáč 7 € 8,50 €

· čokoládové vajíčka alebo zajace 10 € 12 €

· peniaze pre malých šibačov (5 €) 30 € 30 €

SPOLU: 47 € 50,50 €







SPOLU za nákup (zaokrúhlene): 240 € 282 €



Poznámka: Uvedené ceny sú iba orientačné.