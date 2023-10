Watty alebo watthodiny? Nenechajte sa prevalcovať pojmami a číslami, nie je to zas taká veda. A my vám pomôžeme, na čo sa pri výbere máte zamerať.

Kde budete jazdiť

Na prvom mieste zvážte, kde budete elektrobicykel využívať a na akých cestách budete jazdiť. Kritériá sú rovnaké ako pri výbere klasického bicykla. Škála je široká, od mestských bicyklov vhodných na dochádzanie do práce alebo do školy, turistické bicykle pre výlety, gravel bike pre rýchlu jazdu zmiešaným terénom, horské elektrobicykle pre športovú jazdu v teréne až po nákladné elektrobicykle na prepravu tovaru. Skúšobná jazda vám napovie, ako sa budete na elektrobicykli cítiť a ako dobre sa vám bude ovládať a či bude vyhovovať vášmu jazdnému štýlu.

Pohon

Hlavnými faktormi sú údaje vyjadrené vo wattoch, newtonmetroch, watthodinách a kilogramoch. Tieto hodnoty vypovedajú o tom, aký má elektrobicykel výkon, krútiaci moment, kapacitu batérie a celkovú hmotnosť. Rozhodujú predovšetkým o tom, aký budete mať zážitok z jazdy. Pri motore sú dôležité jeho mechanická odolnosť, výber materiálu jednotlivých dielov alebo utesnenie proti vonkajším nečistotám. Kvalitu jazdy významne ovplyvňujú aj algoritmy, na základe ktorých sa mení prípomoc elektromotora, teda to, ako veľmi a ako kedy vám bude dodávať energiu. Celý systém sa skladá z elektromotora, riadiacej jednotky, akumulátora a displeya.

Motor

Na trhu je niekoľko výrobcov motorov, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky. Najrozšírenejšou koncepciou je systém s motorom zabudovaným v strede šliapania. Práve toto uloženie je najpriaznivejšie kvôli ťažisku, ovládateľnosti elektrobicykla a celkového zážitku z jazdy. Stávkou na kvalitu je nemecká značka Bosch eBike Systems, ktorá dodáva riešenie viac ako stovke výrobcov elektrobicyklov na celom svete. Minimálny výkon motorov je 250 W, maximálny sa potom líši podľa typu. Maximálny výkon rozhoduje, ako elektrobicykel zrýchľuje a ako rýchlo dosiahne svoju maximálnu rýchlosť. Po jej dosiahnutí dôjde automaticky k odstaveniu prípomoci. Hlavným dôvodom je bezpečnosť. Vďaka obmedzeniu smú elektrobicykle tiež využívať cyklotrasy a jazdci nemusia dodržiavať povinnosti vzťahujúce sa na prevádzku silnejších dopravných prostriedkov ako sú vodičák, povinné ručenie, registračná značka, atď. Dôležitým kritériom je krútiaci moment motora. Čím je vyšší, tým viac vám bude pomáhať pri šliapaní do kopca alebo pri prechádzaní prekážok. Množstvo dodaného výkonu si volíte sami na displeji – stačí využiť vlastnú silu a zvoliť požadovanú úroveň asistencie. V prípade Bosch eBike je dokonca možné si jazdné režimy individualizovať tak, či sa chcete poriadne zadýchať, doraziť do kancelárie bez toho, aby ste sa zapotili, alebo vyraziť na dlhú prechádzku, elektrobicykel by sa mal vedieť prispôsobiť. Pri bicykloch vybavených od Bosch eBike Systems stačí len stlačiť tlačidlo. S vývojom sa posúvajú aj možnosti moderných systémov. Smart systém od Bosch eBike Systems napríklad rozpozná, že idete proti vetru alebo stúpate, a automaticky vám pridá elektrickú podporu bez toho, aby ste museli zvýšiť výkon alebo zmeniť jazdný režim. Pomáha tiež pri tlačení elektrobicykla do kopca. Stačí stlačiť tlačidlo na riadidlá a koleso vedľa vás pôjde skoro samo.

Batéria

Kapacita akumulátora sa uvádza vo watthodinách (Wh). Údaj vypovedá o tom, koľko energie dokáže batéria uchovať, čo ovplyvňuje celkový dojazd. Väčšina záujemcov sa pýta na túto vlastnosť, ale nikdy sa to nedá povedať od stola. Dojazd vždy ovplyvňuje rad faktorov ako miera zaťaženia motora, zvolený režim prípomoci, hmotnosť jazdca, prevýšenie, vonkajšia teplota a ďalšie. Ak si dojazdom nechcete robiť starosti, vyberte si elektrobicykel s akumulátorom nad 700 Wh.

Ochrana pred odcudzením

Elektrobicykle so smart systémom od Bosch eBike Systems vzdoruje zlodejom viacstupňovou ochranou. Elektrobicykel sám spozná, pokiaľ s ním niekto manipuluje. Rozlišuje medzi chvením a tým, či ho chce niekto premiestniť. Naplno spustí výstražný tón a vám do mobilu pošle varovnú správu. Na displeji potom v mape uvidíte, kde sa váš elektrobicykel nachádza a kam sa presúva. Elektrobicykel sa odomkne len v prítomnosti majiteľa, ktorého rozpozná podľa mobilnej aplikácie.

