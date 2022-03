Ide o oddelenie, v ktorom sú zamestnanci priamo v kontakte so zákazníckymi vratkami a kde pomocou moderných softvérov Amazonu určujú dôvody ich reklamácií. Spoločnosti pomáhala aj s testovaním nových procesov a postupov a svoju záľubu v šití zdieľa so svojimi kolegyňami. Jej pracovný výkon odzrkadľuje jej nadšenie pre prácu v Amazone.

V minulosti pracovala v odevnom aj automobilovom priemysle, ale až zaslaní životopisu do Amazonu a zamestnaní sa v logistickom centre v Seredi našla Alena Paulenová zamestnanie, ktoré už, vlastnými slovami, nechce meniť. ,,Pracovala som v Bratislave, kde som to mala zo Serede ďaleko. Hneď, ako som sa dopočula o pracovnej ponuke v Amazone, prihlásila som sa. Práca sa mi veľmi páči a som tu veľmi spokojná,“ hovorí s úsmevom Alena. ,,Máme tu samé výhody. Amazon ponúka najvyšší plat v okolí, dostávame príplatky a rôzne darčeky a obedy tu máme za jedno euro.“

Moderné technológie prácu značne spríjemňujú

Aj v seredskom centre Amazonu pri práci zamestnancom pomáhajú mnohé moderné technológie. Pri presune tovaru je ich pomocníkom robotické rameno, pri triedení sprocesovaného tovaru automatické linky. Zamestnanci sú podporovaní aj softvérom pri výbere vhodného balenia pre konkrétny produkt. ,,Neustále sa v Amazone skúšajú nové procesy, aby sa zamestnancom lepšie pracovalo. Zaškolenie do nových systémov je zakaždým veľmi rýchle. Každý deň prídem do práce, prihlásim sa do počítača a podľa programu procesujem položky,“ opisuje Alena. ,,S týmto systémom som veľmi spokojná.“

Alena Paulenová Zdroj: Amazon

Benefitom je aj vyjsť zamestnancovi v ústrety

Prácu v Amazone si Alena nadmieru pochvaľuje. ,,Som tu spokojná a nechcem robiť nič iné,“ hodnotí, pričom pochválila aj bezpečnostné opatrenia, ktorá Amazon zaviedol počas pandémie. ,,Zvykalo sa mi na ne veľmi dobre, stotožnila som sa s tým, že ich zaviedli pre naše dobro a pre našu bezpečnosť. Som tu veľmi rada.“

Od konkurenčného finančného ohodnotenia cez špičkové benefity poskytuje Amazon flexibilné pracovné zmeny a podporuje svojich zamestnancov v čase pozitívnych udalostí. Napríklad prostredníctvom programu Ramp back zjednodušuje novým rodičom zaradenie sa do bežného pracovného procesu bezprostredne po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky, či programom Career Choice, ktorý podporuje zamestnancov v kariérnom raste. Zamestnancov však spoločnosť podporuje aj v čase menej radostných udalostí. ,,Pred dvoma rokmi dostal môj manžel porážku a bolo to veľmi náročné obdobie,“ spomína Alena. ,,V práci mi hneď poskytli čas na to, aby som sa mohla venovať manželovi. Som im za to veľmi vďačná,“ dodáva.