V čase pandémie to je ťažšie

„Pretrvávajúca pandémia priniesla do života detí chorých na rakovinu ešte väčší strach a pocit ďalšieho ohrozenia. Deti a rodičia, ktorí sú s nimi počas náročnej liečby v nemocnici, musia pred hospitalizáciou absolvovať PCR test na ochorenie covid 19. Kvôli zákazu návštev môže byť s dieťaťom na izbe jedna sprevádzajúca osoba. Ak je to mama, tak otec už nemôže prísť na návštevu, rovnako ani súrodenec. Sú to ďalšie obmedzenia navyše okrem tých, ktoré boli pred pandémiou,“ priblížil situáciu detí hospitalizovaných na detskej onkológii MUDr. Pavel Bician, zakladateľ a predseda o. z. Svetielko nádeje.

Psychosociálny tím Svetielka nádeje Zdroj: Svetielko nádeje

Napriek sťaženej situácii vlani Svetielko nádeje pomohlo 36 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Bezplatnú pomoc poskytoval predovšetkým psychosociálny tím pôsobiaci priamo na klinike. Liečebný pedagóg poskytol 943 intervencií celkom 89 deťom, psychológ poskytol 793 intervencií 445 deťom a 338 rodičom a inštruktor sociálnej rehabilitácie poskytol 611 intervencií pre 131 rodín.

Novozariadené priestory na detskej onkológii vďaka Svetielku nádeje Zdroj: Svetielko nádeje

Zaviedli nutričné poradenstvo

Okrem toho tím Svetielka nádeje pomáhal formou prepravnej služby či bezplatného ubytovania pre rodinných príslušníkov počas návštev pri dlhodobej liečbe. Minulý rok sa podarilo združeniu už naplno rozbehnúť aj projekt nutričného poradenstva. V rámci neho vypracovali nutričné poradkyne Svetielka nádeje pre hospitalizované deti 920 individuálnych jednodňových jedálničkov na základe aktuálneho vyšetrenia dieťaťa, poskytli nutričnú intervenciu 53 deťom a pripravili a vydali brožúru o výžive vhodnej počas liečby. Svetielko nádeje tiež uhradilo doplatky za lieky vo výške vyše 25 tis. €.

Aktivita v novej herni na detskej onkológii Zdroj: Svetielko nádeje

Nárast pacientov v detskom mobilnom hospici

Detský mobilný hospic je jedným z kľúčových projektov Svetielka nádeje. Umožňuje nevyliečiteľne chorým deťom zostať doma, kde majú zabezpečenú zdravotnú a inú starostlivosť, ktorá je v tejto etape ich života veľmi dôležitá a zároveň môžu byť obkolesení svojimi blízkymi, čo by v nemocnici nebolo možné.

V minulom roku združenie zaznamenalo najväčší nárast počtu detských pacientov za celú existenciu detského mobilného hospicu: „Vlani sme sa postarali o 24 detí, z toho 8 s onkologickou diagnózou a 16 detí s inou život limitujúcou diagnózou. Záujem zo strany rodičov je stále veľký. Pomáhame so zabezpečením zdravotníckych materiálov, zapožičiavame zdravotnícke pomôcky ako elektrická posteľ, odsávačka, pulzný oximeter, kyslíkový koncentrátor, detský špeciálny kočík a iné,“ uviedol Bician, ktorý pôsobí aj ako lekár v detskom mobilnom hospici.

Pavel Bician Zdroj: Svetielko nádeje

„Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu bol minulý rok pre nás mimoriadne náročný. O to viac sme vďační, že sa nám podarilo udržať naše kľúčové projekty a tak prostredníctvom našich bezplatných služieb pohotovo reagovať na aktuálnu situáciu detí a rodín. Za uvedenými číslami je veľká pomoc našich darcov a tiež prispievateľov 2% z dane, ktorí nám pomáhajú pomáhať a sme za to veľmi vďační,“ uzavrel MUDr. Bician.

Svetielkom nádeje pre ťažko choré deti sa môže stať naozaj každý. Napríklad aj tým, že poukáže daň pre občianske združenie Svetielko nádeje.

Ilustračné foto Zdroj: Svetielko nádeje