Manipulácia s bežným komunálnym odpadom v čase pandémie môže predstavovať riziko prenosu nákazy. Osobitou kategóriou je manipulácia s komunálnym odpadom kontaminovaným vírusom SARS–COV2 (covid-19), ktorý by rozhodne nemal vyletovať z preplnených smetných košov alebo zostať voľne pohodený pri smetných nádobách.

Komunálny odpad môžete vyhodiť pohodlne a bezkontaktne

Zberné nádoby na komunálny odpad sú často preplnené a ľudia mnohokrát odpad ukladajú mimo nich. Samostatnou kapitolou sú bezdomovci, ktorí sa hrabú v komunálnom odpade a vyhadzujú ho. Občas sa nám však naskytne pohľad aj na mládež, ktorá si kráti čas kopaním do smetných nádob a ich prevracaním. Vzniká tak nepekná scenéria, ktorá vôbec neprispieva k pokojnému životu na sídlisku. Zo štatistík vyplýva, že v čase vrcholiacej pandémie objem komunálneho odpadu v Bratislave stúpol až o 25%, čo vyústilo do nadmerne preplnených smetných košov a zhoršenú manipuláciu s nimi. Dočasné a drahé riešenia v podobe klietok situáciu nezlepšili, len problém oddialili. Spoločnosť REDOX – ENEX z Trenčína prichádza s trvalo udržateľným, hygienickým a ekologickým riešením pôvodom z Fínska - polopodzemné kontajnery MOLOK. Kontajnery sú bezpečné, odolné a estetické s väčším priestorom na odpad. To je niekoľko z mnohých predností fínskeho riešenia MOLOK. Novinkou u polopodzemných kontajnerov MOLOK je, že môžete odpad vhadzovať bez kontaktu so smetnou nádobou, ktorá býva často znečistená a môže byť kontaminovaná. Bežný občan príde do styku len s vrchným poklopom polopodzemného kontajnera MOLOK, ktorý si môže pohodlne otvoriť pomocu pedála (odkaz video pod článkom). Obyvatelia odovzdajú odpad bez toho, aby prišli do styku s nádobou. Ako celé riešenie MOLOK funguje? Až 60% polodpozemného kontajnera MOLOK je ukrytého pod zemou. Odpad sa vertikálne ukladá do zberného vreca, ktoré je ukryté v šachte zabudovanej pod zemou. Polopodzemné kontajnery MOLOK majú až 6-krát väčšiu kapacitu ako bežné 1100 litrové smetné nádoby, čín sa riziko zaplnenia výrazne zmenšuje. Ako je to možné? „Podstata riešenia je jednoduchá, veľké množstvo odpadu ukladáme na malej ploche a vertikálne do zeme. Odpad v chlade pod zemou pomalšie hnije, nezapácha, nepriťahuje hmyz alebo divú zver a súčasne šetríme miesto na verejnú zeleň alebo parkovacie miesta.“, hovorí Ing. Ján Hricko, konateľ REDOX – ENEX s.r.o.

Ilustračné foto. Zdroj: REDOX – ENEX, s.r.o

Výhody ktoré prinášajú ďalšie výhody, parkovacie miesta alebo mestskú zeleň

Polopodzemné kontajnery MOLOK ako vhodná prevencia proti šíriacemu sa ochoreniu covid – 19 prinášajú každodenné výhody pre obyvateľov miest. Vďaka vertikálnemu zberu odpadu sa spomaľuje aktivita baktérií a nedochádza k rýchlemu rozkladu. To minimalizuje zápach, čo oceníme najmä v letných mesiacoch. Veľká kapacita kontajnerov Molok umožňuje znížiť počet stanovíšť na zber odpadu. Kontajnery MOLOK zaberajú štyri až päť krát menšiu plochu v porovnaní s klasickými odpadovými nádobami. Molok možno využívať aj na triedený zber papiera, plastov, skla, kovov či tetrapackov ako aj na bioodpad. Pri rozumnom umiestnení, ušetria verejný priestor, ktorý sa dá využiť na nové parkovacie miesta, mestskú zeleň, detské ihriská alebo oddychové zóny. Polopodzemné kontajnery Molok môžu mať v sebe zabudovaný senzor, prostredníctvom ktorého možno presne určiť, aké množstvo odpadu sa v kontajneri nachádza a efektívne tak zabezpečiť jeho vyprázdnenie. Nestane sa teda, že by bol kontajner preplnený a odpad budú ľudia nechávať vedľa kontajnera. Polopodzemné kontajnery MOLOK stačí vyprázdňovať až o 5x menej v porovnaní s bežnými smetnými nádobami. Čo šetrí nielen peniaze, ale aj palivo, mestskú premávku a zároveň životné prostredie. Vďaka možnosti vnútorného rozdelenia kontajnera na viacero sekcií (v závislosti od typu kontajneru) uľahčuje aj triedenie odpadu. Každý druh odpadu môže mať navyše svoj obrázkový symbol - piktogram, ktorý tak prirodzene navádza na triedenie odpadov. Stojiská pre kontajnery Molok môžu byť vybudované aj vo svahu alebo v lokaliltách s ťažším prístupom. Do úvahy treba brať najmä inžinierske siete a dostupnosť hydraulického ramena smetiarskeho vozidla ku kontajnerom. Vývoz je jednoduchý a mechanizovaný, nie je potrebné ručné presúvanie nádob. Trvá približne 2 minúty. Okrem znižovania frekvencie vývozov sa znižuje aj potreba personálu.

Ilustračné foto. Zdroj: REDOX – ENEX, s.r.o

Zelenšia budúcnosť aj vo vašom meste

„Denne sa na celom svete využíva viac ako 200.000 nádob tohto typu. Obyvateľom miest poskytujú vysokú úroveň komfortu, a mestám finančnú úsporu. Polopodzemné kontajnery MOLOK sa na Slovensku ukazujú ako trvalo udržateľné riešenie nakladania s odpadom, vďaka svojej kvalite a odolnosti. Navyše sa ukázali ako užitočné v boji s pandémiou“, s úsmevom dopĺňa Ing. Ján Hricko, konateľ REDOX – ENEX s.r.o., ktorá tieto polopodzemné kontajnery dodáva. Najviac polopodzemných kontajnerov na Slovensku využíva Trnava, v tesnom závese je Nitra. Prvé stojisko sme osadili ešte v roku 2013 v Nitre. Doteraz sa na Slovensku nachádza viac ako 300 stojísk s takmer 2000 kontajnermi. Medzi mestá ktoré modernú technológiu MOLOK využívajú patria napríklad Trenčín, Handlová, Senec, Hlohovec, Šala, Topolčany, Stropkov, Lučenec, Zvolen alebo Košice či Bratislava.

