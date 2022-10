Pokiaľ chcete víťaziť, musíte do toho dať všetko. Hovorí Conor McGregor

Históriu MMA ale prepísal o rok neskôr, keď vybojoval titul aj v ľahkej váhe. Stal sa tak prvým bojovníkom, ktorý bol šampiónom v dvoch rôznych váhových kategóriách súčasne a zaradil sa medzi najúspešnejších športovcov všetkých dôb.

Ale úspechy McGregor slávi aj mimo oktagon a to predovšetkým vo svete biznisu. Bývalý dvojitý šampión UFC sa neustále a s veľkým zápalom púšťa do ďalších projektov. Založil najrýchlejšie rastúcu značku whisky na trhu, investoval do viacerých príležitostí v oblasti športu, kúpil si vlastnú reštauráciu, a dokonca sa stal tvárou populárnej online hry. Momentálne Conor McGregor naviazal partnerstvo s investičnou spoločnosťou XTB a stal sa tak globálnym ambasádorom ich značky. V rozhovore hovorí o myslení, sebavedomí a vášni, ktoré ho z telocviční na predmestí Dublinu doviedli k titulom v UFC a celosvetovej sláve. Jeho skúsenosti sú pritom relevantné nielen pre šport, ale môžu byť cenné i v každodennom živote.

Z telocviční v Crumline až k titulom šampióna UFC viedla dlhá cesta. K jej zvládnutiu bolo potrebné silné odhodlanie. Kde sa v tebe berie vnútorná motivácia?

Conor McGregor: Už od detstva som chcel byť najlepší. Želal som si umožniť skvelý život sebe aj svojej rodine. A keď sa pre niečo rozhodnem, nič ma nezastaví. Pracoval som, riskoval a výsledky sa dostavili.

Čo je pre teba v športe najdôležitejšie? Existujú nejaké skúsenosti alebo lekcie zo športu, ktoré sa dajú preniesť i do života?

Šport človeka naučí, že keď spadne, zase sa postaví na nohy. Konkrétne toto ma naučil boj. Dostávam tvrdé rany a som zbitý rovnako ako v živote. Záleží iba na mne, ako sa s tým vysporiadam. Pokiaľ dokážeš rany ustáť a pokračovať v boji, úspech sa dostaví v športe aj v živote.

Pri pohľade na tvoju kariéru to vyzerá, že si mnohé zo svojich súbojov vyhral vďaka psychike skôr, než začalo prvé kolo. Súhlasíš s tým, že pre úspech je rozhodujúci spôsob myslenia?

Ide o kombináciu fyzickej a psychickej prípravy. Človek s nezlomnou vôľou a jasnou víziou sa nenechá odradiť ani rozptýliť. Je určite potreba byť stopercentne mentálne a emocionálne pripravený a sústrediť sa iba na cieľ.

Ľudia často nedokážu naplniť svoj potenciál. Máš nejakú radu, ako prekonať vlastné limity?

Neexistujú žiadne skutočné hranice toho, čo človek môže dokázať. Vytvára nám ich spoločnosť, alebo my sami. V skutočnosti nie je nič nemožné, pokiaľ sa k tomu človek upne celou svojou mysľou a srdcom.

Bojové umenia sú veľmi náročné fyzicky aj psychicky. Každý zápas vyžaduje nielen ťažkú prípravu, ale i plán. Ako prísť k víťaznej stratégii?

Ide o to poznať svojho súpera zvnútra i z vonku a pripraviť sa do takej miery, aby ste boli psychicky a fyzicky pripravený na všetko. Sun Tzu povedal: "Pokiaľ poznáš nepriateľa a poznáš sám seba, nemusíš sa báť výsledku bitiek."

Pre bojovníka je dôležité rozumieť aj stresovej reakcii a tomu ako funguje. Ako sa vyrovnáš so stresom vo vypätých situáciách?

Upierajú sa na mňa zraky celého sveta, pred tým neutečiem. Ale ja si ten tlak užívam. Motivuje ma a prenáša ma na iné miesto. Zameria moju myseľ na prítomný moment, zvyšuje moju vnímavosť. Pripomína mi všetko, čo som dosiahol, aj to, čo ešte len musím dokázať.

Darí sa ti v športe aj v podnikaní. Minulý rok si bol vyhlásený za najlepšie plateného športovca. Ukázal si obchodný talent a podniky, do ktorých si investoval, priniesli zisk. Čo bolo v tvojich podnikateľských úspechoch rozhodujúce?

Mnoho športovcov svoje peniaze proste investuje a nechá svoje každodenné finančné záležitosti riadiť "odborníkmi". Ja ale nie. Nejde o to, investovať len peniaze. Je potrebné investovať tiež svoj čas a vášeň a prijať osobnú zodpovednosť. V každom svojom podniku chcem mať aktívnu rolu. Dohliadam na to, aby priviedli správnych ľudí, dosiahli u všetkých procesov špičkovú kvalitu a aby naše ciele boli vždy dostatočne ambiciózne.

Existuje niečo, čo majú biznis a šport spoločné?

Pokiaľ chceš vyhrať, musíš do toho dať všetko. Musíš sa pripraviť a dobre poznať svojho súpera alebo konkurenciu. Musíš rozumieť svojim silným a slabým stránkam. A musíš poctivo makať.

Šport a biznis môžu byť nepredvídateľné. Ako sa vyrovnať so situáciami, keď veci nejdú podľa plánu?

Samozrejme, zažil som aj neúspechy. To sa proste stáva. Myslím si, že práve z prehier sa môžeme naučiť najviac. Povedať si, kde sa stala chyba a brať to ako motiváciu. Áno, neúspechy sú kruté. Každá prehra, ktorú som zažil ma ale motivovala k tomu, aby som sa zlepšil.

Mnohým ľudom je nepríjemné hovoriť o peniazoch. Ty hovoríš o svojich príjmoch, či investíciách otvorene. Mali by ľudia hovoriť o svojich financiách viac?

Hovorím o svojich peniazoch, aby si ľudia uvedomili, že môžu pochádzať z akéhokoľvek prostredia a byť v podnikaní úspešní. Nie je to iba pre chlapíkov z Wall Street. Keď niekto započuje hovoriť o biznise mňa, profesionálneho bojovníka, ktorý nikdy nechodil na vysokú, môže si povedať: "Keď to zvládne on, tak ja tiež!"