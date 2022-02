Potrebujete povinné zmluvné alebo havarijné poistenie pre svoje auto? Čas ušetrí kalkulačka, vďaka ktorej vás od uzatvorenia zmluvy delia doslova minúty. A to bez toho, aby ste vôbec vstali zo stoličky.

Nie je kalkulačka ako kalkulačka

Určite to poznáte – v poslednej chvíli si spomeniete, že ste chceli zmeniť poisťovňu. Alebo ako čerstvý majiteľ auta riešite množstvo administratívy súvisiacej s kúpou, registráciou či prepisom vozidla. Bez platného PZP sa však nemôžete ani pohnúť – a to doslova, preto má pre vás každé zjednodušenie jednotlivých úkonov cenu zlata. Možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie online pritom nie je úplná novinka. Záujem oň rastie najmä posledné 2 roky, kedy medziročný nárast PZP poistenia uzatváraného online dosiahol v KOMUNÁLNEJ poisťovni takmer 59 %. Užívateľsky jednoduchá kalkulačka PZP však nie je vždy pre klientov samozrejmosťou: „Mnohých ľudí odrádza potreba vyplňovania množstva údajov o vozidle, preto sme chceli, aby naša kalkulačka bola jednoduchá a intuitívna. Pri výpočte poistenia stačí zadať iba „ešpézetku“, teda evidenčné číslo vozidla a všetky údaje o vozidle systém automaticky načíta sám,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a pokračuje: „Uzatvorenie PZP nezaberie viac ako 4 minúty, následne vám príde do schránky e-mail s predzmluvnou a zmluvnou dokumentáciou a príkazom na úhradu, ktorú môžete zrealizovať aj cez QR kód. V momente zaplatenia je vaše PZP platné.“

Kalkulačka „vybaví“ aj obhliadku

Okrem PZP si môžete na internete uzatvoriť aj havarijné poistenie. V minulosti časovo náročnejší proces sa KOMUNÁLNEJ poisťovni taktiež podarilo zredukovať do niekoľkých minút. Pri ojazdených vozidlách treba však počítať s obhliadkou vozidla, ktorej sa pri tomto type poistenia nevyhnete. „Vyplnenie formuláru nezaberie viac ako 8 minút a do 24 hodín sa vám ozvú s ponukou termínu na obhliadku, kde si auto nafotia. Celý proces je možné zvládnuť v priebehu 2 dní,“ hovorí D. Zemánek.

O výhody neprídete

Mnoho vodičov od uzatvorenia online PZP alebo havarijného poistenia odrádzajú pochybnosti, či im kalkulačka ponúkne rovnako dobré riešenie ako „živý“ obchodník. Či neprídu o zľavy a bonusy. „V prípade PZP online kalkulačka naozaj plne nahradí osobné stretnutie. Najskôr si vyberiete z dvoch základných balíkov a v ďalšom kroku zvolíte pripoistenie rozšírených asistenčných služieb alebo pridáte niektoré, či všetky tri pripoistenia. Tie pokrývajú stret so zvieraťom, poškodenie čelného skla aj krádež motorového vozidla. Pri každom poistení je zrozumiteľne uvedený limit poistného krytia a výška spoluúčasti. Rovnako tak platí, že aj pri uzatvorení PZP online vám pri nákupe pripoistení poskytneme zľavu až do 10 % a započítame bonus za bezškodový priebeh,“ vysvetľuje D. Zemánek. Pokiaľ ide o havarijné poistenie, na webstránke si môžete vybrať z najrozšírenejších pripoistení a v prípade individuálnych požiadaviek sa dajú detaily ponuky riešiť aj telefonicky.

TIP KOMUNÁLNEJ poisťovne: Prečo je havarijné poistenie vhodné aj pre staršie auto?

Veľa ľudí vychádza z predpokladu, že pri starších motorových vozidlách je tzv. časová cena (teda aktuálna hodnota vozidla) nízka a v prípade totálnej škody by ju náklady na opravu presiahli. Faktom však je, že najväčšia časť škôd, ktoré poisťovňa likviduje sú menšie, parciálne škody dosahujúce priemerne 1 200 eur. V takýchto prípadoch poisťovňa hradí plnú cenu nových náhradných dielov a k tomu náklady na opravu. Navyše, takáto škoda sa môže stať aj viackrát za rok, takže aj majiteľ staršieho vozidla môže vďaka havarijnému poisteniu ušetriť celkom významné náklady. Viac informácií k téme nájdete TU.