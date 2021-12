Nenápadné, často podceňované poistenie, vás totiž môže uchrániť pred výdavkami rádovo v desiatkach tisícov eur. Pýtate sa, kde a kedy by ste sa takému riziku vystavili? Odpoveď je – prakticky všade a každý deň.

Typickým príkladom poistenia zodpovednosti za škodu je povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ak svojím autom spôsobíte niekomu škodu, poisťovňa za vás zaplatí opravu a prípadné ďalšie nároky poškodeného vodiča v rámci stanovených limitov. Tento typ poistenia zodpovednosti je daný zákonom. V bežnom živote však môžete neúmyselne spôsobiť množstvo iných „nehôd“, ktoré vás môžu stáť tisíce eur. Pozrite si, aké rôzne situácie je dobré predvídať.

V bežnom živote

Vytopili ste suseda? Alebo hneď niekoľkých? Dobré susedské vzťahy mnohé vyriešia, no je dosť pravdepodobné, že náklady na novú maľovku a poškodené zariadenie domácnosti budú požadovať od vás. Alebo si predstavte, že vaše deti rozbijú v škole okno, či nechtiac pri športe ublížia spoluhráčovi. Toto všetko sú situácie, ktoré môžu skončiť v občiansko-právnom konaní, kde si protistrana bude od vás uplatňovať náhradu škody. A tá zase môže presiahnuť hodnotu vašich dlhoročných úspor či disponibilného majetku. „V takýchto situáciách pomôže tzv. poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám. Najčastejšie sa uzatvára v rámci poistenia domu či bytu, kedy chráni všetkých rodinných príslušníkov v rámci spoločnej domácnosti. Nemusí byť však v zmluve zahrnuté automaticky. Je preto dôležité si skontrolovať, či ho vo svojom poistení naozaj máte a aká je výška poistnej sumy," radí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne. Pokiaľ ide o krytie, odporúča poistiť sa aspoň na sumu 30 000 eur. „Neexistuje univerzálne odporúčanie, potencionálnu výšku škody by ste si mali dobre zvážiť sami alebo požiadať o radu poistného poradcu. Je totiž rozdiel, či bývate na dedine alebo v centre hlavného mesta, kde by sneh padajúci z vašej strechy mohol poškodiť hneď niekoľko drahých vozidiel parkujúcich na ulici. Okrem preventívnych opatrení na zabezpečenie strechy je preto dobré myslieť aj krytie vyšších škôd vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti.“ Mimochodom, poistenie zodpovednosti vás chráni aj pre prípadmi, kedy by si protistrana od vás nárokovala neprimerane vysokú náhradu škody. „Poisťovňa vstupuje do tohto sporu a môže vyžiadať znalecké posudky na preukázanie skutočnej škody," vysvetľuje D. Zemánek.

Pri práci

Mýliť sa je ľudské, no ak sa vám to stane v práci, škody môžu byť naozaj vysoké. „Situácie, kedy zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu na služobnom aute, sú veľmi časté. Nehovoriac o rizikách, ktoré hrozia pri manipuláciách s drahými strojmi alebo elektrozariadeniami. Pre takéto prípady je vhodné mať poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Samozrejme, nehovoríme o chybách spôsobených nedbanlivosťou, alkoholom alebo zlou prípravou, ale len o neúmyselných pochybeniach," upozorňuje D. Zemánek. KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti nielen pre zamestnania v komerčnej sfére, ale aj pre povolania vo výkone štátnej služby (hasiči, policajti), pracovníkov neštátnych zdravotníckych zariadení, či zástupcov miest a obcí v čase, keď sú vo verejnej funkcii.

Špeciálnou kapitolou je poistenie zodpovednosti pri podnikaní, ktoré sa týka nielen živnostníkov, ale aj malých a veľkých spoločností, kedy sa škody na majetku alebo zdraví spôsobené tretím osobám môžu vyšplhať rádovo aj do státisícov eur. „V takýchto prípadoch je už naozaj dôležitá dôkladná analýza rizík, s ktorou vám vie pomôcť aj poisťovňa," uzatvára D. Zemánek.