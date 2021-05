V Tatrách s deckami za pár minút! Môže sa vám to podariť, ak si túto nedeľu kliknete na ďalšie pokračovanie nového zábavno-edukačného online seriálu „Na vandrovke po Slovensku“. V piatej časti obľúbených Kaufland detských festivalov na vaše ratolesti čaká rozprávková výprava, akú ešte nezažili!

Vedeli ste, že naše Vysoké Tatry sú vlastne najmenšie veľhory sveta? Obľúbená dvojica detských interpretov, Tárajko a Popletajka, to vie. Práve odtiaľ totiž pochádzajú! A aby o nich porozprávali aj deťom, od Dúhalky si požičali túlavé topánky a vybrali sa spoločne nielen na Štrbské pleso, ale aj na farmu, či k prameňu Tatranskej minerálky. Už túto nedeľu 9. mája im na ich dobrodružnej výprave o svojej nezvyčajnej práci porozpráva horský vodca, či na píšťalke zahrá remeselník píšťalkár.

Tárajko a Popletajka aj nové seriálové programy

Aj v piatom pokračovaní online seriálu Kaufland detských festivalov na deti na online TURBO TV, okrem veselých vandrovníkov Tárajka a Popletajky, čakajú nové vedomosti a zábavno-vzdelávacie seriálové programy. Dozvedia sa nielen množstvo zaujímavostí o tradičných i netradičných krásach našich slovenských regiónov, ale napríklad aj to, ako bezpečne surfovať na internete, či ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom. Zacvičia si veselú jogu, spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“ a v novej relácii „Od puku do popuku“ ich hokejovú abecedu dokonca naučí majster sveta Richard Lintner!

Niečo sa pečie s Juniorom

Nielen deťúrence, ale aj maminy určite poteší doslova „chutná“ relácia o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo“, kde svoje kuchárske umenie predstavujú šikovné mladé talenty. Pomocnú varešku im podá nielen Milan „Junior“ Zimnýkoval z Funradia, ale aj sympatická moderátorka Veronika Hatala. V ďalších kolách prídu malým kuchárom na pomoc aj kamaráti žolíci, známe foodblogerky, či dokonca barman roka 2019 Robert Šajtlava!

