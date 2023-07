Čo by to boli za prázdniny bez letnej vandrovky, ktorú pre deti i dospelákov pravidelne organizuje Kaufland Detský festival? Toto leto vás čaká putovanie po slovenských hradoch a zámkoch. Prídu rytieri aj princezné a nebudú chýbať ani hviezdy ako Kali či Paci Pac!

Do Trenčína prídu známe tváre

Letná vandrovka po slovenských hradoch a zámkoch odštartuje v nedeľu 30. júla v Trenčíne, kde rozprávkové kráľovstvo vyrastie priamo na Mierovom námestí. Najmladších divákov zabaví Paci Pac, škriatok Fíha Tralala či humorný príbeh Teátra Komika o tom, ako rytier hľadá svoju princeznú. S Turbom a Turbim si deti užijú veselý „Šiši deň“ a o zábavu na pódiu sa počas celého dňa budú starať aj moderátori Veronika Hatala a Milan „Junior“ Zimnýkoval v úlohe kráľovnej a kráľa.



A čo niečo pre staršie ročníky? Poriadnu šou na javisku rozbalí spevák Alan Murin. A keďže na Kaufland Detský festival chodia rady aj hviezdy, zlatým klincom programu bude vystúpenie Kaliho a Petra Panna. Veď vandrovať sa dá aj vo veľkom štýle, no nie?

Staňte sa na chvíľu rytierom alebo princeznou

Na svoje si vďaka bohatému programu prídu aj milovníci histórie, ktorých na podujatí od rána čaká originálny stredoveký jarmok. Chcete zistiť, ako chutí stredoveká kuchyňa pripravená z dobrôt privátnej značky K-Z lásky k tradícii? Môžete, a rovnako tak si tu nameliete obilie na múku či pripravíte placky, aké sa jedávali na kráľovských dvoroch. Pre malých maškrtníkov je pripravená ochutnávka nových produktov Kaufík z radu K-Z lásky k tradícii, a tiež Kaufíkov drevený kolotoč.



Mali ste už na sebe skutočné rytierske brnenie? Ak nie, máte šancu si ho vyskúšať v rytierskom tábore, alebo sa môžete priučiť stredovekým remeslám. Kováč s vyhňou, drotár, kožiar, bylinkár či rezbár, tí všetci na jarmoku predvedú svoje umenie. Tradičné hry, historický pochod námestím, do ktorého sa pridajú umelci aj herci, aj to bude súčasťou letnej vandrovky s Kaufland Detským festivalom . A ak vaše deti ešte nikdy nevideli draka, 30. júla ho možno stretnú naživo!



A ešte čosi. Ak na podujatie, nad ktorým držia záštitu mestá Trenčín, Košice aj Zvolen, prídete v kostýme či na bicykli, užijete si ešte väčšiu zábavu, a možno aj sladké prekvapenie. To k letu patrí rovnako ako skvelé zážitky, o ktoré sa, ako vždy zadarmo, aj tento rok postará Kaufland.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Pridajte sa aj online