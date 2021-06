Podporujeme pohyb detí. Môžete sa tešiť na veľké veci

Filozofiou projektu Behaj lesmi je vrátiť beh do prostredia, kam prirodzene patrí – do prírody, do slovenských lesov. Dlhodobou ideou lekární Dr.Max je zase podpora aktívneho životného štýlu. Spojením týchto dvoch myšlienok je partnerstvo na jedinečnom projekte, na ktorý sa môžete tešiť už čoskoro.