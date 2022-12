7 z 10 Slovákov poctivo triedi obaly od mlieka alebo džúsu, a to vo viere, že vďaka ich snahe sa tieto obaly aj recyklujú. Slovensko však patrí v počte recyklovaných nápojových kartónov medzi najhorších v Európe a späť do výrobného procesu sa dostane len zlomok z nich. Na nápravu pritom stačí jednoduchý krok.

V triedení domáceho odpadu patríme medzi špičku v Európe a podľa prieskumov spoločnosti Tetra Pak nápojové kartóny poctivo a aktívne triedi až 69 % Slovákov. Čo sa však s obalmi od mlieka a džúsov deje po vytriedení väčšinu z nás asi sklame. Až 85 % z týchto vytriedených obalov končí na skládkach či v spaľovniach a späť do výrobného procesu sa dostane len 15 %. Toto číslo nás tak radí na úplný chvost Európy. Z nápojových kartónov by pritom mohli vzniknúť hygienické vreckovky alebo ďalšie výrobky z papiera, dokonca aj stavebné dosky.

Riešenie je jednoduché

Na to, aby sa snaha Slovákov dotiahla do úspešného konca pritom stačí jednoduchý krok, a to zavedenie povinného zberového a ideálne aj recyklačného cieľa na nápojové kartóny. Ak by sa totiž prijali nové ciele pre tento tip obalov, mohli by sa stať súčasťou cirkulárnej ekonomiky ako napríklad PET fľaše.

Spoločnosť Tetra Pak preto prichádza s výzvou V rukách to máte len vy, ktorej prostredníctvom oslovuje všetkých kompetentných, aby aj na Slovensku zaviedli povinné legislatívne ciele v tejto oblasti. Legislatívne zmeny by tak okrem iného prispeli k zníženiu vplyvu nápojových kartónov na životné prostredie, ale aj zníženiu emisií skleníkových plynov.

Podporiť výzvu môžeme teraz všetci

Podporiť zavedenie zberových a recyklačných cieľov môžeme teraz všetci. V bratislavskom nákupnom centre Nivy oproti Slovenskej pošte je do konca decembra umiestnený špeciálny automat na zber nápojových kartónov, kde môže každý z nás vhodiť prázdny nápojový kartón a ukázať, že o zmenu je na Slovensku záujem.