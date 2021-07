Vďaka nemu mohli jej ľudia v uplynulých mesiacoch bezpečne prichádzať do práce. Úspešný koncept, ktorý vytvorila pre svojich zamestnancov, teraz prináša po medzinárodnej konferencii GLOBSEC aj na festivaly Pohoda on the Ground.

Vacuumlabs sa pri tvorbe svojej firemnej kultúry inšpiruje príkladom významných svetových firiem. Do svojich radov získava tých najlepších; aj preto sú jej výsledky vo všetkých smeroch moderné, intuitívne a user-friendly. Podporuje kreativitu svojich ľudí, oceňuje a podporuje ich iniciatívu pri tvorbe nových projektov. Neostáva to však len pri nich, často sa z nich vyvinie nové business riešenie - aj globálneho rozmeru.

“Na to, aby jednotlivec mohol vytvoriť projekt väčšieho rozmeru a vynikajúcej kvality je potrebné mať za sebou silné technologické zázemie. Vo Vacuumlabs ho naši ľudia majú a my im ho radi vytvoríme. Potom sa tešíme z toho, že sme pri zrode mnohých kvalitných projektov,” vysvetľuje Matej Ftáčnik, CEO spoločnosti Vacuumlabs. Okrem projektu Rýchlotest-Covid tak Vacuumlabs stojí napríklad aj za najväčšou developerskou konferenciou v regióne ReactiveConf, firmou zameranou na právnu pomoc pre začínajúce tech spoločnosti Sparring, či prvou LGBT+ bankou v USA - Daylight.

Svojich zamestnancov motivuje nielen možnosťami práce na vlastných projektoch pod hlavičkou Vacuumlabs, stará sa o nich aj rozličnými firemnými benefitmi, od služby concierge, cez all-day catering až po vlastný firemný gym.

S úspešným konceptom prichádza na festivaly Pohoda on the Ground

Pracovný život vo Vacuumlabs prebieha na komunitnom princípe, firma pre svojich ľudí vytvára bezpečné a tvorivé prostredie. Podobne je na tom aj tohtoročná Pohoda - festivaly Pohoda on the Ground sú aj o podpore hudobných klubov, ktoré tiež žijú komunitným životom.

“Koncept a myšlienka festivalu Pohoda sa nám vždy veľmi páčila, pravidelne sme jeho súčasťou ako návštevníci. O to radšej sme, že môžeme jeho realizácii tento rok pomôcť - a to vďaka nášmu úspešnému projektu Rýchlotest-Covid. Koncept, ktorý sme interne vytvorili, tak prenesieme aj na najväčší festival na Slovensku. Záleží nám na tom, aby účastníci tohtoročnej Pohody boli zdraví a v pohode,” hovorí Matej Ftáčnik, CEO spoločnosti Vacuumlabs.

Podobnú formu testovania, ktorú zažijú návštevníci Pohoda on the Ground, zažili aj účastníci medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC, ktorá sa konala v júni 2021 v Bratislave.

Efektívna registrácia na Pohode - online vďaka Vacuumlabs

Nielen testovanie návštevníkov, ale aj registráciu na festivaly Pohoda on the Ground zabezpečuje tento rok Vacuumlabs. “Kvôli epidemiologickým opatreniam sa musí pred vstupom do areálu zaregistrovať každý jeden návštevník festivalu. My sme pripravili jednoduchý a prehľadný web, na ktorom sa môžu účastníci registrovať vopred a zjednodušiť tak svoj príchod na festival. Okrem toho pripravujeme pre neočkovaných účastníkov testovanie v testovacom centre, rovnako tiež prebehne kontrola očkovacích certifikátov a potvrdení o prekonaní ochorenia Covid-19,” dopĺňa Matej Ftáčnik, CEO spoločnosti Vacuumlabs.

