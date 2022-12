Platby kartou vám dnes môžu zarábať peniaze. Stačí vedieť, ako na to

Platíte kartou – investujete

Prítomnosť fyzickej platobnej karty v peňaženke či dokonca v digitálnej forme v mobilnej alebo bankovej aplikácii je dnes už štandardom. Podľa prieskumu 365.bank približne každý druhý Slovák platí takmer výlučne platobnou kartou, necelých 40 % kombinuje kartu s hotovosťou a len 15 % populácie siaha výlučne po hotovosti. Odklon od využívania hotovosti urýchlila pandémia koronavírusu a stáva sa novým štandardom.

Často si neuvedomujeme, koľko peňazí mesačne minieme platbami. Podľa údajov 365.bank zrealizujú klienti banky mesačne v priemere 14 platieb kartou, kým hotovosť vyberajú v priemere dvakrát mesačne. Pri správe osobných financií však v dnešných časoch nemožno hovoriť len o míňaní, ale najmä o správe rozpočtu a sporení tak, aby sme v budúcnosti mohli pokojnejšie spať vďaka prítomnosti finančnej rezervy – či už na nečakané výdavky alebo v staršom veku, na dôchodku. Aby však bolo sporenie efektívne, mal by sa z neho stať návyk. Podmienkami návyku sú automatizácia a pravidelnosť. Tie využívame napríklad aj pri platbách kartou, zároveň predstavujú vhodný prístup aj pri investovaní.

Čo by sa však stalo, ak by vám spolu s každou touto platbou odišlo niekoľko centov alebo eur na investovanie? Práve na túto otázku odpovedá 365.bank so svojím najnovším produktom mikroinvestovania a spája dva typy finančných operácií – jednu dobre známu a ďalšiu, ku ktorej si mnohí stále hľadajú cestu. Investičné Syslenie prináša na trh jednoduchý a „bezbolestný“ spôsob ako sa zoznámiť s benefitmi investovania už od 10 centov.

Jednoduchšie to už nejde

Investičné Syslenie pôsobí ako investičný a zároveň vzdelávací nástroj v otázke zhodnocovania peňazí, ktorý poukazuje na to, že investovanie je možné aj s nízkym vstupným kapitálom, za pár minút, prehľadne, jednoducho a aj pre úplných začiatočníkov.